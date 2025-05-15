Шашлык на айране из ошейка - самый вкусный рецепт маринада из свинины

Шашлык из свинины. Фото: Скриншот YouTube @hotui_vse_prosto

Этот рецепт шашлыка из ошейка на айране — настоящий хит для пикника. Благодаря простому маринаду мясо получается невероятно нежным, ароматным и сочным. Идеально подходит как для мангала, так и для гриля.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй — все просто.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

свиной ошеек — 2-3 кг;

айран — 0,5 л.;

кориандр молотый — 2 щепотки;

соль — 3-4 щепотки;

черный молотый перец — 3-4 щепотки;

лук репчатый — 1 кг.

Способ приготовления

Свиной ошеек нарезать средними кусками, чтобы мясо равномерно прожаривалось.

Нарезанный лук. Фото: Скриншот YouTube @hotui_vse_prosto

Лук нарезать полукольцами, слегка помять руками, чтобы пустил сок. В большой миске соединить мясо, лук, специи и кориандр.

Кусочки мяса. Фото: Скриншот YouTube @hotui_vse_prosto

Залить айраном так, чтобы он покрывал все мясо. Перемешать, накрыть пленкой или крышкой и поставить в холодильник минимум на 5-6 часов, а лучше — на ночь.

Мясо и лук. Фото: Скриншот YouTube @hotui_vse_prosto

Готовить на мангале до румяной корочки, переворачивая каждые несколько минут. Мясо получается нежное, сочное и ароматное.

Мясо на шампурах. Фото: Скриншот YouTube @hotui_vse_prosto

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов и советов, которые помогут приготовить идеальный шашлык

Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка.

Какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.

Топ-3 обязательных специй для идеального шашлыка.

Как правильно нарезать мясо на шашлык или как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент.