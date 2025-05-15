Шашлык на айране из ошейка - самый вкусный рецепт маринада из свинины

Как замариновать шашлык — рецепт свинины, который стоит сделать
Этот рецепт шашлыка из ошейка на айране — настоящий хит для пикника. Благодаря простому маринаду мясо получается невероятно нежным, ароматным и сочным. Идеально подходит как для мангала, так и для гриля.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй — все просто.
Вам понадобится:
- свиной ошеек — 2-3 кг;
- айран — 0,5 л.;
- кориандр молотый — 2 щепотки;
- соль — 3-4 щепотки;
- черный молотый перец — 3-4 щепотки;
- лук репчатый — 1 кг.
Способ приготовления
Свиной ошеек нарезать средними кусками, чтобы мясо равномерно прожаривалось.
Лук нарезать полукольцами, слегка помять руками, чтобы пустил сок. В большой миске соединить мясо, лук, специи и кориандр.
Залить айраном так, чтобы он покрывал все мясо. Перемешать, накрыть пленкой или крышкой и поставить в холодильник минимум на 5-6 часов, а лучше — на ночь.
Готовить на мангале до румяной корочки, переворачивая каждые несколько минут. Мясо получается нежное, сочное и ароматное.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов и советов, которые помогут приготовить идеальный шашлык
Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка.
Какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.
Топ-3 обязательных специй для идеального шашлыка.
Как правильно нарезать мясо на шашлык или как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент.
Читайте Новини.LIVE!