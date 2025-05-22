Сочный шашлык из свинины без майонеза — идеальный маринад на уксусе

Шашлык из свинины без майонеза с уксусом — сочное и мягкое мясо
Этот шашлык — настоящий фаворит пикников. Мясо получается нежным, легко маринуется в ароматном рассоле с уксусом и специями, без капли майонеза. Попробуйте и больше не захотите готовить иначе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- свиной ошеек — 2 кг;
- лук репчатый — 700 г;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- черный перец горошком — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- уксус 9% — 1,5-2 ст. л.;
- вода — 800 г.
Способ приготовления
Нарезать мясо порционными кусками среднего размера. В кастрюле соединить воду, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Снять с огня, добавить уксус. Остудить маринад до комнатной температуры.
Лук нарезать кольцами. В глубокую посуду слоями выложить мясо и лук, заливая все охлажденным маринадом. Накрыть крышкой или пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.
Жарить шашлык на мангале над горячими углями, периодически переворачивая, до румяной корочки и готовности мяса внутри.
Шашлык получается удивительно сочным и нежным, с легкой кислинкой и пряным ароматом.
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