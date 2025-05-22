Сочный шашлык из свинины без майонеза — идеальный маринад на уксусе

Шашлык из свинины. Фото: Depositphotos

Этот шашлык — настоящий фаворит пикников. Мясо получается нежным, легко маринуется в ароматном рассоле с уксусом и специями, без капли майонеза. Попробуйте и больше не захотите готовить иначе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

свиной ошеек — 2 кг;

лук репчатый — 700 г;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ч. л.;

черный перец горошком — 1 ч. л.;

лавровый лист — 3 шт.;

уксус 9% — 1,5-2 ст. л.;

вода — 800 г.

Способ приготовления

Нарезать мясо порционными кусками среднего размера. В кастрюле соединить воду, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Снять с огня, добавить уксус. Остудить маринад до комнатной температуры.

Мясо и лук. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Лук нарезать кольцами. В глубокую посуду слоями выложить мясо и лук, заливая все охлажденным маринадом. Накрыть крышкой или пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.

Мясо и маринад. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Жарить шашлык на мангале над горячими углями, периодически переворачивая, до румяной корочки и готовности мяса внутри.

Мясо в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Шашлык получается удивительно сочным и нежным, с легкой кислинкой и пряным ароматом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов и советов, которые помогут приготовить идеальный шашлык

Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка.

Какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.

Топ-3 обязательных специй для идеального шашлыка.

Как правильно нарезать мясо на шашлык или как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент.