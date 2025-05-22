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Шашлык из свинины без майонеза с уксусом — сочное и мягкое мясо

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Дата публикации 22 мая 2025 01:00
Сочный шашлык из свинины без майонеза — идеальный маринад на уксусе
Шашлык из свинины. Фото: Depositphotos

Этот шашлык — настоящий фаворит пикников. Мясо получается нежным, легко маринуется в ароматном рассоле с уксусом и специями, без капли майонеза. Попробуйте и больше не захотите готовить иначе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • свиной ошеек — 2 кг;
  • лук репчатый — 700 г;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • черный перец горошком — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • уксус 9% — 1,5-2 ст. л.;
  • вода — 800 г.

Способ приготовления

Нарезать мясо порционными кусками среднего размера. В кастрюле соединить воду, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Снять с огня, добавить уксус. Остудить маринад до комнатной температуры.

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Мясо и лук. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Лук нарезать кольцами. В глубокую посуду слоями выложить мясо и лук, заливая все охлажденным маринадом. Накрыть крышкой или пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.

смачний шашлик зі свинини без майонезу з оцтом
Мясо и маринад. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Жарить шашлык на мангале над горячими углями, периодически переворачивая, до румяной корочки и готовности мяса внутри.

сококвитий шашлик зі свинини без майонезу з оцтом
Мясо в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Шашлык получается удивительно сочным и нежным, с легкой кислинкой и пряным ароматом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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