Що додати до фаршу на котлети для кількості — корисні поради

Котлети. Фото: Freepik

Коли фаршу недостатньо, а приготувати потрібно багато котлет, стане у пригоді проста та економна кулінарна порада. Досвідчені господині знають способи, які допоможуть збільшити об'єм фаршу та отримати більше котлет без втрати смаку.

Корисною порадою ділиться ТСН.

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Чудовий варіант, щоб збільшити кількість фаршу, це овочі. Наприклад, на пів кілограма м'ясного фаршу можна додати по 200 грамів картоплі або капусти. До того ж, завдяки цим інгредієнтам страва буде соковитою та ніжною. Також додатково можна використовувати моркву, кабачки, цвітну капусту тощо.

Ще один ефективний спосіб — додати рис. Для цього його слід попередньо зварити, охолодити до кімнатної температури, а потім вмішати в м'ясо перед формуванням котлет.

Також допоможуть вівсяні пластівці. На 400 грамів фаршу достатньо 100 грамів пластівців. Їх треба запарити окропом, дати їм розбухнути та охолодити. Це не змінить смак страви, але дозволить приготувати вдвічі більше котлет.

Раніше ми також ділилися порадами, що додати до фаршу, щоб котлети були соковитими.

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