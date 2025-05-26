Як приготувати деруни з хрусткою скоринкою — порада

Деруни. Фото: Freepik

Картопляні деруни вже давно стали справжньою класикою української кухні. Кожна господиня прагне, щоб її страва була не лише смачна, а й мала апетитний вигляд. Ідеальної текстури допоможе досягти один інгредієнт.

Корисною порадою ділиться 24 канал.

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Під час приготування тіста до нього потрібно додати сметану — пару ложок на 1 кг картоплі.

Зазвичай її подають поруч із дерунами, як соус, але у тісті вона працює як інгредієнт, що покращує як текстуру, так і смак готової страви.

Також досвідчені господині ділиться цікавим прийомом, щоб картопля не змінювала колір у тісті — натирати цибулю після кожної картоплини. Такий підхід не тільки додає смаку, а й запобігає потемнінню тертої картоплі, зберігаючи приємний золотистий відтінок тіста.

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