Как приготовить драники с хрустящей корочкой — совет

Деруны. Фото: Freepik

Картофельные драники уже давно стали настоящей классикой украинской кухни. Каждая хозяйка хочет, чтобы ее блюдо было не только вкусным, но и выглядело аппетитно. Идеальной текстуры поможет достичь один ингредиент.

Полезным советом делится 24 канал.

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Какой ингредиент стоит добавить к драникам

Во время приготовления теста к нему нужно добавить сметану — пару ложек на 1 кг картофеля.

Обычно ее подают рядом с драниками, как соус, но в тесте она работает как ингредиент, который улучшает как текстуру, так и вкус готового блюда.

Также опытные хозяйки делится интересным приемом, чтобы картофель не менял цвет в тесте — натирать лук после каждой картофелины. Такой подход не только добавляет вкуса, но и предотвращает потемнение тертого картофеля, сохраняя приятный золотистый оттенок теста.

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