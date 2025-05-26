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Идеальные драники с корочкой — секрет в 1 ингредиенте

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Дата публикации 26 мая 2025 00:00
Как приготовить драники с хрустящей корочкой — совет
Деруны. Фото: Freepik

Картофельные драники уже давно стали настоящей классикой украинской кухни. Каждая хозяйка хочет, чтобы ее блюдо было не только вкусным, но и выглядело аппетитно. Идеальной текстуры поможет достичь один ингредиент.

Полезным советом делится 24 канал.

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Во время приготовления теста к нему нужно добавить сметану — пару ложек на 1 кг картофеля.

Обычно ее подают рядом с драниками, как соус, но в тесте она работает как ингредиент, который улучшает как текстуру, так и вкус готового блюда.

Также опытные хозяйки делится интересным приемом, чтобы картофель не менял цвет в тесте — натирать лук после каждой картофелины. Такой подход не только добавляет вкуса, но и предотвращает потемнение тертого картофеля, сохраняя приятный золотистый оттенок теста.

Ранее мы рассказывали, как приготовить жареную рыбу, чтобы в ней не осталось мелких косточек.

А также узнайте секрет приготовления идеального картофельного пюре.

Деруны Приготовление картошка рецепт полезные советы
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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