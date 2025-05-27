Что добавить в фарш на котлеты для количества — полезные советы

Котлеты. Фото: Freepik

Когда фарша недостаточно, а приготовить нужно много котлет, пригодится простой и экономный кулинарный совет. Опытные хозяйки знают способы, которые помогут увеличить объем фарша и получить больше котлет без потери вкуса.

Полезным советом делится ТСН.

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Отличный вариант, чтобы увеличить количество фарша, это овощи. Например, на полкилограмма мясного фарша можно добавить по 200 граммов картофеля или капусты. К тому же, благодаря этим ингредиентам блюдо будет сочным и нежным. Также дополнительно можно использовать морковь, кабачки, цветную капусту и тому подобное.

Еще один эффективный способ — добавить рис. Для этого его следует предварительно сварить, охладить до комнатной температуры, а затем вмешать в мясо перед формированием котлет.

Также помогут овсяные хлопья. На 400 граммов фарша достаточно 100 граммов хлопьев. Их надо запарить кипятком, дать им разбухнуть и охладить. Это не изменит вкус блюда, но позволит приготовить вдвое больше котлет.

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