Что добавить в фарш на котлеты для количества — полезные советы

Котлет будет вдвое больше — хитрость опытных хозяек
Когда фарша недостаточно, а приготовить нужно много котлет, пригодится простой и экономный кулинарный совет. Опытные хозяйки знают способы, которые помогут увеличить объем фарша и получить больше котлет без потери вкуса.
Полезным советом делится ТСН.
Как сделать вдвое больше котлет
Отличный вариант, чтобы увеличить количество фарша, это овощи. Например, на полкилограмма мясного фарша можно добавить по 200 граммов картофеля или капусты. К тому же, благодаря этим ингредиентам блюдо будет сочным и нежным. Также дополнительно можно использовать морковь, кабачки, цветную капусту и тому подобное.
Еще один эффективный способ — добавить рис. Для этого его следует предварительно сварить, охладить до комнатной температуры, а затем вмешать в мясо перед формированием котлет.
Также помогут овсяные хлопья. На 400 граммов фарша достаточно 100 граммов хлопьев. Их надо запарить кипятком, дать им разбухнуть и охладить. Это не изменит вкус блюда, но позволит приготовить вдвое больше котлет.
Ранее мы также делились советами, что добавить в фарш, чтобы котлеты были сочными.
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