ПП-булочки с брокколи — диетический рецепт

Булочки с брокколи. Фото: shuba.life

Даже во время диеты можно не отказывать себе во вкусной и ароматной выпечке. Тем более, когда можно приготовить пышные булочки из брокколи, которые не вредят фигуре.

Рецептом полезной альтернативы хлебу поделилась диетолог Татьяна Лакуста.

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Вам понадобится:

брокколи — 1 шт;

яйца куриные — 2 шт;

сыр твердый — 100 г;

псиллиум — 4 ст. л;

соль по вкусу;

смесь специй по вкусу.

Способ приготовления

Брокколи помыть и отварить в подсоленной воде 3-5 минут. После чего отделить соцветия и измельчить их с помощью блендера.

К брокколи добавить яйца, соль, смесь специй, тертый сыр и псиллиум. Перемешать тесто до однородности и оставить на 10-15 минут для того, чтобы псиллиум набух.

Мокрыми руками сформировать булочки и выложить их на застеленный пергаментом противень. Выпекать булочки в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, до румяной корочки.

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