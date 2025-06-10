ПП-булочки с брокколи — диетический рецепт

Полезные булочки вместо хлеба — рецепт от диетолога
Даже во время диеты можно не отказывать себе во вкусной и ароматной выпечке. Тем более, когда можно приготовить пышные булочки из брокколи, которые не вредят фигуре.
Рецептом полезной альтернативы хлебу поделилась диетолог Татьяна Лакуста.
Вам понадобится:
- брокколи — 1 шт;
- яйца куриные — 2 шт;
- сыр твердый — 100 г;
- псиллиум — 4 ст. л;
- соль по вкусу;
- смесь специй по вкусу.
Способ приготовления
Брокколи помыть и отварить в подсоленной воде 3-5 минут. После чего отделить соцветия и измельчить их с помощью блендера.
К брокколи добавить яйца, соль, смесь специй, тертый сыр и псиллиум. Перемешать тесто до однородности и оставить на 10-15 минут для того, чтобы псиллиум набух.
Мокрыми руками сформировать булочки и выложить их на застеленный пергаментом противень. Выпекать булочки в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, до румяной корочки.
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