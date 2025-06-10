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Главная Рецепты Полезные булочки вместо хлеба — рецепт от диетолога

Полезные булочки вместо хлеба — рецепт от диетолога

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Дата публикации 10 июня 2025 19:11
ПП-булочки с брокколи — диетический рецепт
Булочки с брокколи. Фото: shuba.life

Даже во время диеты можно не отказывать себе во вкусной и ароматной выпечке. Тем более, когда можно приготовить пышные булочки из брокколи, которые не вредят фигуре.

Рецептом полезной альтернативы хлебу поделилась диетолог Татьяна Лакуста.

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Вам понадобится:

  • брокколи — 1 шт;
  • яйца куриные — 2 шт;
  • сыр твердый — 100 г;
  • псиллиум — 4 ст. л;
  • соль по вкусу;
  • смесь специй по вкусу.

Способ приготовления

Брокколи помыть и отварить в подсоленной воде 3-5 минут. После чего отделить соцветия и измельчить их с помощью блендера.

К брокколи добавить яйца, соль, смесь специй, тертый сыр и псиллиум. Перемешать тесто до однородности и оставить на 10-15 минут для того, чтобы псиллиум набух.

Мокрыми руками сформировать булочки и выложить их на застеленный пергаментом противень. Выпекать булочки в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, до румяной корочки.

Ранее мы делились летним рецептом кабачкового хлеба, который легко готовится за 7 минут.

А также предлагаем приготовить тающие во рту картофельные сырники от победительницы "Мастер Шеф".

диета рецепт выпечка булочки брокколи
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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