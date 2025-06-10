Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Рецепти Корисні булочки замість хліба — рецепт від дієтолога

Корисні булочки замість хліба — рецепт від дієтолога

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 19:11
ПП-булочки з броколі — дієтичний рецепт
Булочки з броколі. Фото: shuba.life

Навіть під час дієти можна не відмовляти собі у смачній та ароматній випічці. Тим паче, коли можна приготувати пухкі булочки з броколі, які не шкодять фігурі.

Рецептом корисної альтернативи хлібу поділилася дієтологиня Тетяна Лакуста.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • броколі — 1 шт.;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • псиліум — 4 ст. л.;
  • сіль за смаком;
  • суміш спецій за смаком.

Спосіб приготування

Броколі помити та відварити у підсоленій воді 3-5 хвилин. Після чого відділити суцвіття та подрібнити їх  за допомогою блендера.

До броколі додати яйця, сіль, суміш спецій, тертий сир та псиліум. Перемішати тісто до однорідності та залишити на 10-15 хвилин для того, щоб псиліум набух.

Мокрими руками сформувати булочки та викласти їх на застелене пергаментом деко. Випікати булочки у розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин, до рум'яної скоринки.

Раніше ми ділилися літнім рецептом кабачкового хлібу, який легко готується за 7 хвилин.

А також пропонуємо приготувати картопляні сирники, що тануть в роті від переможниці "Мастер Шеф".

дієта рецепт випічка булочки броколі
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації