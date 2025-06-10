ПП-булочки з броколі — дієтичний рецепт

Корисні булочки замість хліба — рецепт від дієтолога
Навіть під час дієти можна не відмовляти собі у смачній та ароматній випічці. Тим паче, коли можна приготувати пухкі булочки з броколі, які не шкодять фігурі.
Рецептом корисної альтернативи хлібу поділилася дієтологиня Тетяна Лакуста.
Вам знадобиться:
- броколі — 1 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- псиліум — 4 ст. л.;
- сіль за смаком;
- суміш спецій за смаком.
Спосіб приготування
Броколі помити та відварити у підсоленій воді 3-5 хвилин. Після чого відділити суцвіття та подрібнити їх за допомогою блендера.
До броколі додати яйця, сіль, суміш спецій, тертий сир та псиліум. Перемішати тісто до однорідності та залишити на 10-15 хвилин для того, щоб псиліум набух.
Мокрими руками сформувати булочки та викласти їх на застелене пергаментом деко. Випікати булочки у розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин, до рум'яної скоринки.
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