ПП-булочки з броколі — дієтичний рецепт

Булочки з броколі. Фото: shuba.life

Навіть під час дієти можна не відмовляти собі у смачній та ароматній випічці. Тим паче, коли можна приготувати пухкі булочки з броколі, які не шкодять фігурі.

Рецептом корисної альтернативи хлібу поділилася дієтологиня Тетяна Лакуста.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

броколі — 1 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

сир твердий — 100 г;

псиліум — 4 ст. л.;

сіль за смаком;

суміш спецій за смаком.

Спосіб приготування

Броколі помити та відварити у підсоленій воді 3-5 хвилин. Після чого відділити суцвіття та подрібнити їх за допомогою блендера.

До броколі додати яйця, сіль, суміш спецій, тертий сир та псиліум. Перемішати тісто до однорідності та залишити на 10-15 хвилин для того, щоб псиліум набух.

Мокрими руками сформувати булочки та викласти їх на застелене пергаментом деко. Випікати булочки у розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин, до рум'яної скоринки.

Раніше ми ділилися літнім рецептом кабачкового хлібу, який легко готується за 7 хвилин.

А також пропонуємо приготувати картопляні сирники, що тануть в роті від переможниці "Мастер Шеф".