Тонкая пицца за 20 минут — быстрый рецепт без дрожжей

Пицца. Фото: Freepik

Если хочется пиццы, а времени мало, не обязательно заказывать доставку. Этот быстрый рецепт позволяет приготовить вкусную домашнюю пиццу всего за 20 минут, без дрожжей и долгого замешивания теста.

Рецептом поделилась vita_vorotniuk в Instagram.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт;

мука — 9 ст. л;

сметана — 5 ст. л;

майонез — 5 ст. л;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

тертый сыр;

колбаса;

грибы;

помидоры;

оливки.

Способ приготовления

В миске смешать яйца, сметану, майонез, муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться однородным и не очень густым по консистенции. Вылить готовое тесто на застеленный пергаментом противень.

Тесто для пиццы. Фото: скриншот

Для начинки можно взять любые ваши любимые ингредиенты и заранее нарезать их. Выложить продукты на тесто и присыпать натертым на терке твердым сыром.

Пицца перед выпеканием. Фото: скриншот

Выпекать пиццу в духовке при температуре 190 градусов примерно 20 минут.

Готовая пицца. Фото: скриншот

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