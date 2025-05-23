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Главная Рецепты Идеальная пицца за 20 минут — без раскатки теста и дрожжей

Идеальная пицца за 20 минут — без раскатки теста и дрожжей

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Дата публикации 23 мая 2025 19:11
Тонкая пицца за 20 минут — быстрый рецепт без дрожжей
Пицца. Фото: Freepik

Если хочется пиццы, а времени мало, не обязательно заказывать доставку. Этот быстрый рецепт позволяет приготовить вкусную домашнюю пиццу всего за 20 минут, без дрожжей и долгого замешивания теста.

Рецептом поделилась vita_vorotniuk в Instagram.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт;
  • мука — 9 ст. л;
  • сметана — 5 ст. л;
  • майонез — 5 ст. л;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • тертый сыр;
  • колбаса;
  • грибы;
  • помидоры;
  • оливки.

Способ приготовления

В миске смешать яйца, сметану, майонез, муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться однородным и не очень густым по консистенции. Вылить готовое тесто на застеленный пергаментом противень.

Піца за 20 хвилин - рецепт
Тесто для пиццы. Фото: скриншот

Для начинки можно взять любые ваши любимые ингредиенты и заранее нарезать их. Выложить продукты на тесто и присыпать натертым на терке твердым сыром.

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Пицца перед выпеканием. Фото: скриншот

Выпекать пиццу в духовке при температуре 190 градусов примерно 20 минут.

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Готовая пицца. Фото: скриншот

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Ужин рецепты рецепт тесто пицца
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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