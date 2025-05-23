Тонкая пицца за 20 минут — быстрый рецепт без дрожжей

Идеальная пицца за 20 минут — без раскатки теста и дрожжей
Если хочется пиццы, а времени мало, не обязательно заказывать доставку. Этот быстрый рецепт позволяет приготовить вкусную домашнюю пиццу всего за 20 минут, без дрожжей и долгого замешивания теста.
Рецептом поделилась vita_vorotniuk в Instagram.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт;
- мука — 9 ст. л;
- сметана — 5 ст. л;
- майонез — 5 ст. л;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- тертый сыр;
- колбаса;
- грибы;
- помидоры;
- оливки.
Способ приготовления
В миске смешать яйца, сметану, майонез, муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться однородным и не очень густым по консистенции. Вылить готовое тесто на застеленный пергаментом противень.
Для начинки можно взять любые ваши любимые ингредиенты и заранее нарезать их. Выложить продукты на тесто и присыпать натертым на терке твердым сыром.
Выпекать пиццу в духовке при температуре 190 градусов примерно 20 минут.
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