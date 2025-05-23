Тонка піца за 20 хвилин — швидкий рецепт без дріжджів

Піцца. Фото: Freepik

Якщо хочеться піци, а часу обмаль, не обов'язково замовляти доставку. Цей швидкий рецепт дозволяє приготувати смачну домашню піцу всього за 20 хвилин, без дріжджів і довгого замішування тіста.

Рецептом поділилася vita_vorotniuk в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

борошно — 9 ст. л.;

сметана — 5 ст. л.;

майонез — 5 ст. л.;

розпушувач — 0,5 ч. л.

тертий сир;

ковбаса;

гриби;

помідори;

оливки.

Спосіб приготування

У мисці змішати яйця, сметану, майонез, борошно та розпушувач. Тісто має вийти однорідним та не дуже густим за консистенцією. Вилити готове тісто на застелене пергаментом деко.

Тісто для піци. Фото: скриншот

Для начинки можна взяти будь-які ваші улюблені інгредієнти та заздалегідь нарізати їх. Викласти продукти на тісто та присипати натертим на терці твердим сиром.

Піца пере випіканням. Фото: скриншот

Випікати піцу у духовці при температурі 190 градусів приблизно 20 хвилин.

Готова піца. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали секрет приготування котлет, які будуть танути в роті.

А також дізнайтеся рецепт швидкого сніданку, який дуже нагадує піцу.