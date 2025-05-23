Тонка піца за 20 хвилин — швидкий рецепт без дріжджів

Ідеальна піца за 20 хвилин — без розкатки тіста та дріжджів
Якщо хочеться піци, а часу обмаль, не обов'язково замовляти доставку. Цей швидкий рецепт дозволяє приготувати смачну домашню піцу всього за 20 хвилин, без дріжджів і довгого замішування тіста.
Рецептом поділилася vita_vorotniuk в Instagram.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 9 ст. л.;
- сметана — 5 ст. л.;
- майонез — 5 ст. л.;
- розпушувач — 0,5 ч. л.
- тертий сир;
- ковбаса;
- гриби;
- помідори;
- оливки.
Спосіб приготування
У мисці змішати яйця, сметану, майонез, борошно та розпушувач. Тісто має вийти однорідним та не дуже густим за консистенцією. Вилити готове тісто на застелене пергаментом деко.
Для начинки можна взяти будь-які ваші улюблені інгредієнти та заздалегідь нарізати їх. Викласти продукти на тісто та присипати натертим на терці твердим сиром.
Випікати піцу у духовці при температурі 190 градусів приблизно 20 хвилин.
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