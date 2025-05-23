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Ідеальна піца за 20 хвилин — без розкатки тіста та дріжджів

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Дата публікації: 23 травня 2025 19:11
Тонка піца за 20 хвилин — швидкий рецепт без дріжджів
Піцца. Фото: Freepik

Якщо хочеться піци, а часу обмаль, не обов'язково замовляти доставку. Цей швидкий рецепт дозволяє приготувати смачну домашню піцу всього за 20 хвилин, без дріжджів і довгого замішування тіста.

Рецептом поділилася vita_vorotniuk в Instagram.

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Вам знадобиться: 

  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 9 ст. л.;
  • сметана — 5 ст. л.;
  • майонез — 5 ст. л.;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.
  • тертий сир;
  • ковбаса;
  • гриби;
  • помідори;
  • оливки.

Спосіб приготування

У мисці змішати яйця, сметану, майонез, борошно та розпушувач. Тісто має вийти однорідним та не дуже густим за консистенцією. Вилити готове тісто на застелене пергаментом деко.

Піца за 20 хвилин - рецепт
Тісто для піци. Фото: скриншот

Для начинки можна взяти будь-які ваші улюблені інгредієнти та заздалегідь нарізати їх. Викласти продукти на тісто та присипати натертим на терці твердим сиром.

Швидка піца без замісу тіста - рецепт
Піца пере випіканням. Фото: скриншот

Випікати піцу у духовці при температурі 190 градусів приблизно 20 хвилин.

Піца-хвилинка без замісу тіста - як приготувати
Готова піца. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали секрет приготування котлет, які будуть танути в роті.

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Вечеря рецепти рецепт тісто піца
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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