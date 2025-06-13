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Главная Рецепты Как "спасти" слипшиеся макароны — простой лайфхак

Как "спасти" слипшиеся макароны — простой лайфхак

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Дата публикации 13 июня 2025 22:00
Как легко разогреть слипшиеся макароны — лайфхак
Макароны, которые слиплись. Фото: скриншот
Ключові моменти Как разогреть макароны, которые слиплись

Иногда даже у опытных хозяек случаются неприятности на кухне, когда сваренные макароны превращаются в сплошной ком. К счастью, есть простой способ вернуть им аппетитный вид.

Интересным лайфхаком поделились в блоге awesome_motherhood.

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Как разогреть макароны, которые слиплись

В такой ситуации важно не использовать микроволновку, ведь она лишь ухудшит состояние блюда. Лучше вскипятите воду в чайнике и залейте ею макароны.

Затем поставьте кастрюлю на плиту. Когда вода снова закипит, осторожно начните перемешивать макароны. Уже через 20-40 секунд они разделятся и будут выглядеть как только что приготовленное блюдо.

Ранее мы рассказывали неожиданный лайфхак, как пожарить кабачки без брызг масла.

А также узнайте, как правильно хранить зелень, чтобы она дольше оставалась свежей.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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