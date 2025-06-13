Как легко разогреть слипшиеся макароны — лайфхак

Как "спасти" слипшиеся макароны — простой лайфхак
Иногда даже у опытных хозяек случаются неприятности на кухне, когда сваренные макароны превращаются в сплошной ком. К счастью, есть простой способ вернуть им аппетитный вид.
Интересным лайфхаком поделились в блоге awesome_motherhood.
Как разогреть макароны, которые слиплись
В такой ситуации важно не использовать микроволновку, ведь она лишь ухудшит состояние блюда. Лучше вскипятите воду в чайнике и залейте ею макароны.
Затем поставьте кастрюлю на плиту. Когда вода снова закипит, осторожно начните перемешивать макароны. Уже через 20-40 секунд они разделятся и будут выглядеть как только что приготовленное блюдо.
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