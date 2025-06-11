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Головна Рецепти Як посмажити кабачки без бризок — несподіваний лайфхак

Як посмажити кабачки без бризок — несподіваний лайфхак

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 22:09
Як смажити кабачки, щоб олія не бризкала — простий трюк
Смажені кабачки. Фото: Freepik

Багато господинь зіштовхуються із проблемою під час смаження кабачків — олія бризкає на всі боки. А це не лише забруднює усю кухню, а й може бути небезпечно.

Блогерка Інна Лагомін здивувала в Instagram неочікуваним лайфхаком, як уникнути цієї неприємності.

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Як посмажити кабачки без бризок олії

Для початку потрібно підготувати кабачки — помити, нарізати їх на кружальця, просушити на обваляти у паніровці з борошна, солі та спецій.

А потім настає час для несподіваного трюку — запаніровані кабачки треба занурити у мисочку з водою і лише потім викласти на розігріту пательню та обсмажити до золотавості з обох боків.

Раніше ми розповідали цікавий трюк, як зробити так, щоб огірок не був гірким.

А також дізнайтеся простий лайфхак, як почистити рибу від луски за лічені хвилини.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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