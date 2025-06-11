Як смажити кабачки, щоб олія не бризкала — простий трюк

Смажені кабачки. Фото: Freepik

Багато господинь зіштовхуються із проблемою під час смаження кабачків — олія бризкає на всі боки. А це не лише забруднює усю кухню, а й може бути небезпечно.

Блогерка Інна Лагомін здивувала в Instagram неочікуваним лайфхаком, як уникнути цієї неприємності.

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Для початку потрібно підготувати кабачки — помити, нарізати їх на кружальця, просушити на обваляти у паніровці з борошна, солі та спецій.

А потім настає час для несподіваного трюку — запаніровані кабачки треба занурити у мисочку з водою і лише потім викласти на розігріту пательню та обсмажити до золотавості з обох боків.

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