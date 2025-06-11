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Главная Рецепты Как пожарить кабачки без брызг — неожиданный лайфхак

Как пожарить кабачки без брызг — неожиданный лайфхак

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 22:09
Как жарить кабачки, чтобы масло не брызгало — простой трюк
Жареные кабачки. Фото: Freepik

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой во время жарки кабачков — масло брызгает во все стороны. А это не только загрязняет всю кухню, но и может быть опасно.

Блогер Инна Лагомин удивила в Instagram неожиданным лайфхаком, как избежать этой неприятности.

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Для начала нужно подготовить кабачки — помыть, нарезать их на кружочки, просушить и обвалять в панировке из муки, соли и специй.

А потом наступает время для неожиданного трюка — запанированные кабачки надо окунуть в мисочку с водой и только потом выложить на разогретую сковороду и обжарить до золотистости с обеих сторон.

Ранее мы рассказывали интересный трюк, как сделать так, чтобы огурец не был горьким.

А также узнайте простой лайфхак, как почистить рыбу от чешуи за считанные минуты.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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