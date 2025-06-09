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Головна Рецепти Як почистити рибу за лічені хвилини — простий трюк

Як почистити рибу за лічені хвилини — простий трюк

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Дата публікації: 9 червня 2025 00:00
Як швидко очистити рибу від луски за пару хвилин — лайфхак
Риба. Фото: Freepik

Дуже часто господині уникають приготування риби через те, що вона потребує тривалого часу для зачищення. Однак існує простий лайфхак, який дозволить позбутися луски за пару хвилин.

Порадою ділиться "Мами України".

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Усе, що потрібно для того, щоб луска сама "злетіла" з риби — це окріп. 

Покладіть рибу в місце, де її зручно обдати гарячою водою — наприклад, у чисту раковину. Обережно облийте рибу з обох боків окропом.

Після цього луска легко відходитиме. Досить підчепити її пальцем біля хвоста і провести проти росту — вона відшаровується великими пластами без зусиль.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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