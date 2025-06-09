Как быстро очистить рыбу от чешуи за пару минут — лайфхак

Рыба. Фото: Freepik

Очень часто хозяйки избегают приготовления рыбы из-за того, что она требует длительного времени для зачистки. Однако существует простой лайфхак, который позволит избавиться от чешуи за пару минут.

Советом делится "Мамы Украины".

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Все, что нужно для того, чтобы чешуя сама "слетела" с рыбы - это кипяток.

Положите рыбу в место, где ее удобно обдать горячей водой - например, в чистую раковину. Осторожно облейте рыбу с обеих сторон кипятком.

После этого чешуя будет легко отходить. Достаточно подцепить ее пальцем возле хвоста и провести против роста — она отслаивается большими пластами без усилий.

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