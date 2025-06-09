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Главная Рецепты Как почистить рыбу за считанные минуты — простой трюк

Как почистить рыбу за считанные минуты — простой трюк

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 00:00
Как быстро очистить рыбу от чешуи за пару минут — лайфхак
Рыба. Фото: Freepik

Очень часто хозяйки избегают приготовления рыбы из-за того, что она требует длительного времени для зачистки. Однако существует простой лайфхак, который позволит избавиться от чешуи за пару минут.

Советом делится "Мамы Украины".

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Как легко очистить рыбу от чешуи

Все, что нужно для того, чтобы чешуя сама "слетела" с рыбы - это кипяток.

Положите рыбу в место, где ее удобно обдать горячей водой - например, в чистую раковину. Осторожно облейте рыбу с обеих сторон кипятком.

После этого чешуя будет легко отходить. Достаточно подцепить ее пальцем возле хвоста и провести против роста — она отслаивается большими пластами без усилий.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сочную курицу с корочкой. А также предлагаем узнать, когда лучше добавлять зелень в блюда, чтобы она не потеряла цвет и вкус.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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