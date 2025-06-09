Как быстро очистить рыбу от чешуи за пару минут — лайфхак

Как почистить рыбу за считанные минуты — простой трюк
Очень часто хозяйки избегают приготовления рыбы из-за того, что она требует длительного времени для зачистки. Однако существует простой лайфхак, который позволит избавиться от чешуи за пару минут.
Советом делится "Мамы Украины".
Как легко очистить рыбу от чешуи
Все, что нужно для того, чтобы чешуя сама "слетела" с рыбы - это кипяток.
Положите рыбу в место, где ее удобно обдать горячей водой - например, в чистую раковину. Осторожно облейте рыбу с обеих сторон кипятком.
После этого чешуя будет легко отходить. Достаточно подцепить ее пальцем возле хвоста и провести против роста — она отслаивается большими пластами без усилий.
Ранее мы рассказывали, как приготовить сочную курицу с корочкой. А также предлагаем узнать, когда лучше добавлять зелень в блюда, чтобы она не потеряла цвет и вкус.
Читайте Новини.LIVE!