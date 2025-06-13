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Головна Рецепти Як "врятувати" макарони, що злиплися — простий лайфхак

Як "врятувати" макарони, що злиплися — простий лайфхак

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Дата публікації: 13 червня 2025 22:00
Як легко розігріти макарони, які злиплися — лайфхак
Макарони, які злиплися. Фото: скриншот
Ключові моменти Як розігріти макарони, які злиплися

Іноді навіть у досвідчених господинь стаються неприємності на кухні, коли зварені макарони перетворюються на суцільний ком. На щастя, є простий спосіб повернути їм апетитний вигляд.

Цікавим лайфхаком поділилися у блозі awesome_motherhood.

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Як розігріти макарони, які злиплися

У такій ситуації важливо не використовувати мікрохвильовку, адже вона лише погіршить стан страви. Краще закип'ятіть воду в чайнику та залийте нею макарони.

Потім поставте каструлю на плиту. Коли вода знову закипить, обережно почніть перемішувати макарони. Уже за 20-40 секунд вони розділяться та матимуть вигляд щойно приготованої страви.

Раніше ми розповідали несподіваний лайфхак, як посмажити кабачки без бризок олії.

А також дізнайтеся, як правильно зберігати зелень, щоб вона довше залишалася свіжою.

поради Приготування дієві лайфхаки корисні поради макарони
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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