Як легко розігріти макарони, які злиплися — лайфхак

Як "врятувати" макарони, що злиплися — простий лайфхак
Іноді навіть у досвідчених господинь стаються неприємності на кухні, коли зварені макарони перетворюються на суцільний ком. На щастя, є простий спосіб повернути їм апетитний вигляд.
Цікавим лайфхаком поділилися у блозі awesome_motherhood.
Як розігріти макарони, які злиплися
У такій ситуації важливо не використовувати мікрохвильовку, адже вона лише погіршить стан страви. Краще закип'ятіть воду в чайнику та залийте нею макарони.
Потім поставте каструлю на плиту. Коли вода знову закипить, обережно почніть перемішувати макарони. Уже за 20-40 секунд вони розділяться та матимуть вигляд щойно приготованої страви.
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