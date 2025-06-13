Як легко розігріти макарони, які злиплися — лайфхак

Макарони, які злиплися. Фото: скриншот

Іноді навіть у досвідчених господинь стаються неприємності на кухні, коли зварені макарони перетворюються на суцільний ком. На щастя, є простий спосіб повернути їм апетитний вигляд.

Цікавим лайфхаком поділилися у блозі awesome_motherhood.

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У такій ситуації важливо не використовувати мікрохвильовку, адже вона лише погіршить стан страви. Краще закип'ятіть воду в чайнику та залийте нею макарони.

Потім поставте каструлю на плиту. Коли вода знову закипить, обережно почніть перемішувати макарони. Уже за 20-40 секунд вони розділяться та матимуть вигляд щойно приготованої страви.

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