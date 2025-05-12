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Гречка будет вкуснее в разы — секреты приготовления

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Дата публикации 12 мая 2025 22:07
Как приготовить гречку рассыпчатой — полезные советы
Гречка. Фото: Freepik

Казалось бы, что может быть проще гречневой каши? Многие уверены, что это дело элементарное, но даже ее приготовление имеет свои тонкости.

Новини.LIVE делится секретами.

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Как правильно приготовить гречку

Правильное промывание

Как и любая другая крупа гречка нуждается в промывке. Это важно не только для чистоты, но и для вкусовых качеств. Лучше делать это в теплой воде, чтобы мусор не "прилипал" к зернам.

Также существует хитрость — промытую гречку нужно залить холодной водой, довести до кипения, дать покипеть полминуты и слить воду. Это снимет лишнюю горечь и сделает вкус более нежным. А если хотите сделать кашу полезнее, замочите гречку на несколько часов с ложкой лимонного сока или уксуса — это поможет лучше усвоить минералы.

Предварительное обжаривание

Даже предварительно обжаренную гречку стоит немного прогреть на сухой сковородке или с небольшим количеством масла. Это раскроет аромат, сделает вкус насыщеннее, а кашу — рассыпчатой. Но важно не перегреть зерна на сковороде, ведь слишком сильный огонь или длительная жарка сделает их горькими и жесткими.

Як правильно готувати гречку - поради
Гречневая каша из гречневой крупы. Фото: Freepik

Правильное приготовление

Для рассыпчатой гречки лучше высыпать крупу в кипящую воду в пропорции 1:2 и больше ее не трогать — не перемешивать и не снимать крышку. Если хотите нежную и мягкую кашу, зерна нужно залить холодной водой. А также повара советуют не использовать слишком большую или маленькую посуду — важно, чтобы было достаточно места для пара, но без избытка.

Когда каша готова, добавьте кусочек сливочного масла, накройте полотенцем и дайте ей настояться 20-30 минут. Пар "откроет" зерна, сделает их мягче, а вкус — глубже.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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