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Главная Рецепты Домашний квас с изысканным вкусом — понадобится кофе

Домашний квас с изысканным вкусом — понадобится кофе

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 19:22
Домашний квас с кофе — пошаговый рецепт
Квас с кофе. Фото: coffeefan.info
Ключові моменти Способ приготовления

Домашний квас с кофе — это освежающий напиток с приятной кислинкой и легкими нотками обжаренных зерен. Его легко приготовить дома, а вкус идеально подойдет для жаркого дня или как оригинальное дополнение к летнему обеду.

Рецептом делится "Школа жизни".

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Вам понадобится:

  • сахар — 1-3 ст. л.;
  • дрожжи — 6 г;
  • вода — 3 л;
  • лимонная кислота — 10 г;
  • изюм — 100 г;
  • растворимый кофе — 1 ст. л.

Способ приготовления

В стакане теплой воды растворить дрожжи, хорошо перемешать до полного растворения. В другом стакане растворить кофе.

В трехлитровую банку налить примерно 2,5 л воды, добавить сахар по вкусу. Влить подготовленные растворы дрожжей и кофе.

Добавить несколько изюминок — желательно светлых сортов, они придают напитку приятный аромат. Хорошо перемешать все ингредиенты.

Накрыть банку марлей и закрепить ее резинкой. Поставить в теплое место на 5-6 часов. Как только изюм поднимется на поверхность, квас готов к употреблению.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 3 литра домашнего кваса без усилий — по вкусу будет лучше магазинного.

А также предлагаем приготовить ароматный и освежающий квас из бузины.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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