Домашний квас с кофе — пошаговый рецепт

Квас с кофе. Фото: coffeefan.info

Домашний квас с кофе — это освежающий напиток с приятной кислинкой и легкими нотками обжаренных зерен. Его легко приготовить дома, а вкус идеально подойдет для жаркого дня или как оригинальное дополнение к летнему обеду.

Рецептом делится "Школа жизни".

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

сахар — 1-3 ст. л.;

дрожжи — 6 г;

вода — 3 л;

лимонная кислота — 10 г;

изюм — 100 г;

растворимый кофе — 1 ст. л.

Способ приготовления

В стакане теплой воды растворить дрожжи, хорошо перемешать до полного растворения. В другом стакане растворить кофе.

В трехлитровую банку налить примерно 2,5 л воды, добавить сахар по вкусу. Влить подготовленные растворы дрожжей и кофе.

Добавить несколько изюминок — желательно светлых сортов, они придают напитку приятный аромат. Хорошо перемешать все ингредиенты.

Накрыть банку марлей и закрепить ее резинкой. Поставить в теплое место на 5-6 часов. Как только изюм поднимется на поверхность, квас готов к употреблению.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 3 литра домашнего кваса без усилий — по вкусу будет лучше магазинного.

А также предлагаем приготовить ароматный и освежающий квас из бузины.