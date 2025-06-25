Домашний квас с кофе — пошаговый рецепт

Домашний квас с изысканным вкусом — понадобится кофе
Домашний квас с кофе — это освежающий напиток с приятной кислинкой и легкими нотками обжаренных зерен. Его легко приготовить дома, а вкус идеально подойдет для жаркого дня или как оригинальное дополнение к летнему обеду.
Рецептом делится "Школа жизни".
Вам понадобится:
- сахар — 1-3 ст. л.;
- дрожжи — 6 г;
- вода — 3 л;
- лимонная кислота — 10 г;
- изюм — 100 г;
- растворимый кофе — 1 ст. л.
Способ приготовления
В стакане теплой воды растворить дрожжи, хорошо перемешать до полного растворения. В другом стакане растворить кофе.
В трехлитровую банку налить примерно 2,5 л воды, добавить сахар по вкусу. Влить подготовленные растворы дрожжей и кофе.
Добавить несколько изюминок — желательно светлых сортов, они придают напитку приятный аромат. Хорошо перемешать все ингредиенты.
Накрыть банку марлей и закрепить ее резинкой. Поставить в теплое место на 5-6 часов. Как только изюм поднимется на поверхность, квас готов к употреблению.
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