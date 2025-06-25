Домашній квас з кавою — покроковий рецепт

Домашній квас з вишуканим смаком — знадобиться кава
Домашній квас з кавою — це освіжаючий напій з приємною кислинкою та легкими нотками обсмажених зерен. Його легко приготувати вдома, а смак ідеально підійде для спекотного дня або як оригінальне доповнення до літнього обіду.
Рецептом ділиться "Школа життя".
Вам знадобиться:
- цукор — 1-3 ст. л.;
- дріжджі — 6 г;
- вода — 3 л;
- лимонна кислота — 10 г;
- родзинки — 100 г;
- розчинна кава — 1 ст. л.
Спосіб приготування
У склянці теплої води розчинити дріжджі, добре перемішати до повного розчинення. В іншій склянці розчинити каву.
У трилітрову банку налити приблизно 2,5 л води, додати цукор за смаком. Влити підготовлені розчини дріжджів і кави.
Додати декілька родзинок — бажано світлих сортів, вони надають напою приємного аромату. Добре перемішати всі інгредієнти.
Накрити банку марлею і закріпити її резинкою. Поставити в тепле місце на 5-6 годин. Як тільки родзинки піднімуться на поверхню — квас готовий до вживання.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати 3 літри домашнього квасу без зусиль — за смаком буде краще за магазинний.
А також пропонуємо приготувати ароматний та освіжаючий квас з бузини.
Читайте Новини.LIVE!