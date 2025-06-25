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Головна Рецепти Домашній квас з вишуканим смаком — знадобиться кава

Домашній квас з вишуканим смаком — знадобиться кава

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 19:22
Домашній квас з кавою — покроковий рецепт
Квас з кавою. Фото: coffeefan.info
Ключові моменти Спосіб приготування

Домашній квас з кавою — це освіжаючий напій з приємною кислинкою та легкими нотками обсмажених зерен. Його легко приготувати вдома, а смак ідеально підійде для спекотного дня або як оригінальне доповнення до літнього обіду.

Рецептом ділиться "Школа життя".

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Вам знадобиться:

  • цукор — 1-3 ст. л.;
  • дріжджі — 6 г;
  • вода — 3 л;
  • лимонна кислота — 10 г;
  • родзинки — 100 г;
  • розчинна кава — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У склянці теплої води розчинити дріжджі, добре перемішати до повного розчинення. В іншій склянці розчинити каву.

У трилітрову банку налити приблизно 2,5 л води, додати цукор за смаком. Влити підготовлені розчини дріжджів і кави.

Додати декілька родзинок — бажано світлих сортів, вони надають напою приємного аромату. Добре перемішати всі інгредієнти.

Накрити банку марлею і закріпити її резинкою. Поставити в тепле місце на 5-6 годин. Як тільки родзинки піднімуться на поверхню — квас готовий до вживання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати 3 літри домашнього квасу без зусиль — за смаком буде краще за магазинний.

А також пропонуємо приготувати ароматний та освіжаючий квас з бузини.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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