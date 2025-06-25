Домашній квас з кавою — покроковий рецепт

Квас з кавою. Фото: coffeefan.info

Домашній квас з кавою — це освіжаючий напій з приємною кислинкою та легкими нотками обсмажених зерен. Його легко приготувати вдома, а смак ідеально підійде для спекотного дня або як оригінальне доповнення до літнього обіду.

Рецептом ділиться "Школа життя".

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Вам знадобиться:

цукор — 1-3 ст. л.;

дріжджі — 6 г;

вода — 3 л;

лимонна кислота — 10 г;

родзинки — 100 г;

розчинна кава — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У склянці теплої води розчинити дріжджі, добре перемішати до повного розчинення. В іншій склянці розчинити каву.

У трилітрову банку налити приблизно 2,5 л води, додати цукор за смаком. Влити підготовлені розчини дріжджів і кави.

Додати декілька родзинок — бажано світлих сортів, вони надають напою приємного аромату. Добре перемішати всі інгредієнти.

Накрити банку марлею і закріпити її резинкою. Поставити в тепле місце на 5-6 годин. Як тільки родзинки піднімуться на поверхню — квас готовий до вживання.

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