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Главная Рецепты Домашнее мороженое из трех ингредиентов — вкуснее, чем магазинное

Домашнее мороженое из трех ингредиентов — вкуснее, чем магазинное

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 14:50
Как приготовить мороженое дома - рецепт
Мороженое. Фото: Freepik
Ключові моменти Способ приготовления

Домашнее мороженое из трех ингредиентов - это простой и невероятно вкусный десерт, который легко приготовить без специального оборудования. Оно точно превзойдет вкус магазинного десерта.

Рецептом делится Shuba.

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Вам понадобится:

  • кокосовое молоко (можно заменить на коровье) — 400 мл;
  • сгущенное молоко — 400 г;
  • какао-порошок — 1/3 ст.

Способ приготовления

Кокосовое и сгущенное молоко влить в чашу блендера, добавить какао и взбить все ингредиенты до однородности.

Разлить жидкость в специальные формы или использовать одну большую форму, не доливая до краев. Поместить в холодильник минимум на 5 часов.

Перед подачей дать мороженому постоять при комнатной температуре 5-6 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом легкого низкокалорийного десерта без сахара и муки.

А также попробуйте освежающий летний коктейль с клубникой по настоящему итальянскому рецепту.

сгущенка мороженое какао десерт рецепт
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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