Как приготовить мороженое дома - рецепт

Домашнее мороженое из трех ингредиентов — вкуснее, чем магазинное
Домашнее мороженое из трех ингредиентов - это простой и невероятно вкусный десерт, который легко приготовить без специального оборудования. Оно точно превзойдет вкус магазинного десерта.
Рецептом делится Shuba.
Вам понадобится:
- кокосовое молоко (можно заменить на коровье) — 400 мл;
- сгущенное молоко — 400 г;
- какао-порошок — 1/3 ст.
Способ приготовления
Кокосовое и сгущенное молоко влить в чашу блендера, добавить какао и взбить все ингредиенты до однородности.
Разлить жидкость в специальные формы или использовать одну большую форму, не доливая до краев. Поместить в холодильник минимум на 5 часов.
Перед подачей дать мороженому постоять при комнатной температуре 5-6 минут.
Напомним, ранее мы делились рецептом легкого низкокалорийного десерта без сахара и муки.
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