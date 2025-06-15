Как приготовить мороженое дома - рецепт

Мороженое. Фото: Freepik

Домашнее мороженое из трех ингредиентов - это простой и невероятно вкусный десерт, который легко приготовить без специального оборудования. Оно точно превзойдет вкус магазинного десерта.

Рецептом делится Shuba.

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Вам понадобится:

кокосовое молоко (можно заменить на коровье) — 400 мл;

сгущенное молоко — 400 г;

какао-порошок — 1/3 ст.

Способ приготовления

Кокосовое и сгущенное молоко влить в чашу блендера, добавить какао и взбить все ингредиенты до однородности.

Разлить жидкость в специальные формы или использовать одну большую форму, не доливая до краев. Поместить в холодильник минимум на 5 часов.

Перед подачей дать мороженому постоять при комнатной температуре 5-6 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом легкого низкокалорийного десерта без сахара и муки.

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