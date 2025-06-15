Як приготувати морозиво вдома — рецепт

Морозиво. Фото: Freepik

Домашнє морозиво з трьох інгредієнтів — це простий і неймовірно смачний десерт, який легко приготувати без спеціального обладнання. Воно точно перевершить смак магазинного десерту.

Рецептом ділиться Shuba.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

кокосове молоко (можна замінити на коров'яче) — 400 мл;

згущене молоко — 400 г;

какао-порошок — 1/3 скл.

Спосіб приготування

Кокосове та згущене молоко влити у чашу блендеру, додати какао та збити усі інгредієнти до однорідності.

Розлити рідину у спеціальні форми або використати одну велику форму, не доливаючи до країв. Помістити у холодильник мінімум на 5 годин.

Перед подачею дати морозиву постояти при кімнатній температурі 5-6 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом легкого низькокалорійного десерту без цукру та борошна.

А також спробуйте освіжаючий літній коктейль з полуницею за справжнім італійським рецептом.