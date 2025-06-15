Як приготувати морозиво вдома — рецепт

Домашнє морозиво з трьох інгредієнтів — смачніше, ніж магазинне
Домашнє морозиво з трьох інгредієнтів — це простий і неймовірно смачний десерт, який легко приготувати без спеціального обладнання. Воно точно перевершить смак магазинного десерту.
Рецептом ділиться Shuba.
Вам знадобиться:
- кокосове молоко (можна замінити на коров'яче) — 400 мл;
- згущене молоко — 400 г;
- какао-порошок — 1/3 скл.
Спосіб приготування
Кокосове та згущене молоко влити у чашу блендеру, додати какао та збити усі інгредієнти до однорідності.
Розлити рідину у спеціальні форми або використати одну велику форму, не доливаючи до країв. Помістити у холодильник мінімум на 5 годин.
Перед подачею дати морозиву постояти при кімнатній температурі 5-6 хвилин.
Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом легкого низькокалорійного десерту без цукру та борошна.
А також спробуйте освіжаючий літній коктейль з полуницею за справжнім італійським рецептом.
Читайте Новини.LIVE!