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Головна Рецепти Домашнє морозиво з трьох інгредієнтів — смачніше, ніж магазинне

Домашнє морозиво з трьох інгредієнтів — смачніше, ніж магазинне

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 14:50
Як приготувати морозиво вдома — рецепт
Морозиво. Фото: Freepik
Ключові моменти Спосіб приготування

Домашнє морозиво з трьох інгредієнтів — це простий і неймовірно смачний десерт, який легко приготувати без спеціального обладнання. Воно точно перевершить смак магазинного десерту.

Рецептом ділиться Shuba.

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Вам знадобиться:

  • кокосове молоко (можна замінити на коров'яче) — 400 мл;
  • згущене молоко — 400 г;
  • какао-порошок — 1/3 скл.

Спосіб приготування

Кокосове та згущене молоко влити у чашу блендеру, додати какао та збити усі інгредієнти до однорідності.

Розлити рідину у спеціальні форми або використати одну велику форму, не доливаючи до країв. Помістити у холодильник мінімум на 5 годин.

Перед подачею дати морозиву постояти при кімнатній температурі 5-6 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом легкого низькокалорійного десерту без цукру та борошна.

А також спробуйте освіжаючий літній коктейль з полуницею за справжнім італійським рецептом.

згущене молоко морозиво какао десерт рецепт
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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