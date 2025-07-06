Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рецепты Ароматная мята для чая — как и когда сушить

Ароматная мята для чая — как и когда сушить

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 18:32
Когда и как сушить мяту на чай — советы
Мятный чай. Фото: Freepik

Ароматная мята — незаменимый ингредиент для зимнего чая. Чтобы сохранить ее вкус, аромат и полезные свойства на долгие месяцы, важно правильно выбрать время для сбора и соблюсти несколько простых правил сушки.

Как это правильно сделать рассказывает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Когда собирать мяту для сушки

Самую высокую концентрацию эфирных масел мята имеет во время полного цветения — когда цветы уже раскрыты, но еще не начали увядать. Именно в этот момент листья набирают максимальный аромат и вкус. В зависимости от климата, это может быть с июня по август.

Перед цветением мята имеет мягкий аромат, а после — теряет часть полезных свойств и становится жестче. Поэтому для сушки лучше дождаться пикового момента.

Идеальные условия для сбора — теплая и сухая погода. Собирайте мяту утром, после того как сойдет роса, но до жары. Влага от дождя или тумана задерживается на листьях, что затрудняет сушку и способствует плесени.

Сорт мяты также имеет значение. Перечная мята — имеет насыщенный ментоловый аромат, идеальна для чая, ее лучше собирать в июле-августе. Мелиссу, или лимонную мяту, советуют срезать до цветения, в июне-июле, пока ее лимонный оттенок самый сильный. Кудрявая мята имеет нежный запах и лучше всего подходит для легких травяных смесей, ее собирают в июле.

Як засушити м'яту на чай - поради
Чай с мятой. Фото: Freepik

Как правильно засушить мяту на зиму

Переберите мяту, удалите желтые или поврежденные листочки. Если она чистая — не мойте, чтобы не смыть эфирные масла. Если запыленная — осторожно сполосните холодной водой и обсушите.

Свяжите 5-7 веточек в пучок. Не делайте большие - они плохо проветриваются. Подвесьте в сухом, проветриваемом помещении, обязательно в тени. Избегайте прямого солнца, так как оно "выжигает" аромат. Сушка длится от 7 до 14 дней. Готовые листья сухие, хрустящие, легко ломаются, но не крошатся в пыль.

Также можно воспользоваться "экспресс-сушкой". Например, в духовке — при температуре 30-40 °C в течение 2-3 часов, или в дегидраторе — 35 °C на 4-6 часов. А вот микроволновку использовать нельзя, ведь она разрушает структуру листьев и аромат.

Храните сушеную мяту в стеклянных банках с плотной крышкой или в полотняных мешочках. Место должно быть сухим, темным и прохладным. Пластиковые контейнеры не рекомендуются, так как они впитывают аромат. Измельчать мяту следует непосредственно перед использованием.

В правильно высушенной мяте сохраняется до 90% полезных веществ — ментол, антиоксиданты, флавоноиды. Такой чай успокаивает нервную систему, улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет. Заваривать его лучше не кипятком, а водой температурой 80-85 °C — так вы сохраните максимум пользы.

Ранее мы рассказывали о лучших целебных травах для чая, которые стоит собрать летом.

А также предлагаем рецепт домашнего лимонада с ароматной лавандой.

напитки чай полезные советы травы мята
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации