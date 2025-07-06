Когда и как сушить мяту на чай — советы

Мятный чай. Фото: Freepik

Ароматная мята — незаменимый ингредиент для зимнего чая. Чтобы сохранить ее вкус, аромат и полезные свойства на долгие месяцы, важно правильно выбрать время для сбора и соблюсти несколько простых правил сушки.

Как это правильно сделать рассказывает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Когда собирать мяту для сушки

Самую высокую концентрацию эфирных масел мята имеет во время полного цветения — когда цветы уже раскрыты, но еще не начали увядать. Именно в этот момент листья набирают максимальный аромат и вкус. В зависимости от климата, это может быть с июня по август.

Перед цветением мята имеет мягкий аромат, а после — теряет часть полезных свойств и становится жестче. Поэтому для сушки лучше дождаться пикового момента.

Идеальные условия для сбора — теплая и сухая погода. Собирайте мяту утром, после того как сойдет роса, но до жары. Влага от дождя или тумана задерживается на листьях, что затрудняет сушку и способствует плесени.

Сорт мяты также имеет значение. Перечная мята — имеет насыщенный ментоловый аромат, идеальна для чая, ее лучше собирать в июле-августе. Мелиссу, или лимонную мяту, советуют срезать до цветения, в июне-июле, пока ее лимонный оттенок самый сильный. Кудрявая мята имеет нежный запах и лучше всего подходит для легких травяных смесей, ее собирают в июле.

Чай с мятой. Фото: Freepik

Как правильно засушить мяту на зиму

Переберите мяту, удалите желтые или поврежденные листочки. Если она чистая — не мойте, чтобы не смыть эфирные масла. Если запыленная — осторожно сполосните холодной водой и обсушите.

Свяжите 5-7 веточек в пучок. Не делайте большие - они плохо проветриваются. Подвесьте в сухом, проветриваемом помещении, обязательно в тени. Избегайте прямого солнца, так как оно "выжигает" аромат. Сушка длится от 7 до 14 дней. Готовые листья сухие, хрустящие, легко ломаются, но не крошатся в пыль.

Также можно воспользоваться "экспресс-сушкой". Например, в духовке — при температуре 30-40 °C в течение 2-3 часов, или в дегидраторе — 35 °C на 4-6 часов. А вот микроволновку использовать нельзя, ведь она разрушает структуру листьев и аромат.

Храните сушеную мяту в стеклянных банках с плотной крышкой или в полотняных мешочках. Место должно быть сухим, темным и прохладным. Пластиковые контейнеры не рекомендуются, так как они впитывают аромат. Измельчать мяту следует непосредственно перед использованием.

В правильно высушенной мяте сохраняется до 90% полезных веществ — ментол, антиоксиданты, флавоноиды. Такой чай успокаивает нервную систему, улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет. Заваривать его лучше не кипятком, а водой температурой 80-85 °C — так вы сохраните максимум пользы.

Ранее мы рассказывали о лучших целебных травах для чая, которые стоит собрать летом.

А также предлагаем рецепт домашнего лимонада с ароматной лавандой.