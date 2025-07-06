Коли та як сушити м'яту на чай — поради

М'ятний чай. Фото: Freepik

Ароматна м'ята — незамінний інгредієнт для зимового чаю. Щоб зберегти її смак, аромат і корисні властивості на довгі місяці, важливо правильно вибрати час для збору та дотриматися кількох простих правил сушіння.

Як це правильно зробити, розповідає Новини.LIVE.

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Коли збирати м'яту для сушки

Найвищу концентрацію ефірних олій м'ята має під час повного цвітіння — коли квіти вже розкриті, але ще не почали в'янути. Саме в цей момент листя набирає максимальний аромат і смак. Залежно від клімату, це може бути з червня по серпень.

Перед цвітінням м'ята має м'який аромат, а після втрачає частину корисних властивостей і стає жорсткішою. Тож для сушіння краще дочекатися пікового моменту.

Ідеальні умови для збору — тепла та суха погода. Збирайте м'яту вранці, після того, як зійде роса, але до спеки. Волога від дощу чи туману затримується на листі, що ускладнює сушіння та сприяє плісняві.

Сорт м'яти також має значення. Перечна м'ята має насичений ментоловий аромат, ідеальна для чаю, її краще збирати в липні–серпні. Меліссу, або лимонну м'яту, радять зрізати до цвітіння, у червні–липні, поки її лимонний відтінок найсильніший. Кудрява м'ята має ніжний запах і найкраще підходить для легких трав'яних сумішей, її збирають у липні.

Чай з м'ятою. Фото: Freepik

Як правильно засушити м'яту на зиму

Переберіть м'яту, видаліть жовті або пошкоджені листочки. Якщо вона чиста — не мийте, щоб не змити ефірні олії. Якщо запилена — обережно сполосніть холодною водою та обсушіть.

Зв'яжіть 5-7 гілочок у пучок. Не робіть великі — вони погано провітрюються. Підвісьте в сухому, провітрюваному приміщенні, обов'язково в тіні. Уникайте прямого сонця, бо воно "випалює" аромат. Сушка триває від 7 до 14 днів. Готове листя сухе, хрустке, легко ламається, але не кришиться в пил.

Також можна скористатися "експрес-сушкою". Наприклад, у духовці — при температурі 30-40 °C протягом 2-3 годин, або у дегідраторі — 35 °C на 4-6 годин. А ось мікрохвильовку використовувати не можна, адже вона руйнує структуру листя та аромат.

Зберігайте сушену м'яту у скляних банках з щільною кришкою або в полотняних мішечках. Місце має бути сухим, темним і прохолодним. Пластикові контейнери не рекомендуються, бо вони вбирають аромат. Подрібнювати м'яту слід безпосередньо перед використанням.

У правильно висушеній м'яті зберігається до 90% корисних речовин — ментол, антиоксиданти, флавоноїди. Такий чай заспокоює нервову систему, покращує травлення й підтримує імунітет. Заварювати його краще не кип'ятком, а водою температурою 80-85 °C — так ви збережете максимум користі.

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