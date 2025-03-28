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Привычка, которая улучшает жизнь — но мало кто ее имеет

28 марта 2025 19:50
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Эта привычка есть у счастливых людей — как ее сформировать
Спор между коллегами. Фото: depositphoto
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Современный мир наполнен стрессом и напряжением, а люди часто становятся заложниками своих эмоций и подвергаются агрессии и оскорблениям. Однако конфликты часто разрушают отношения между людьми и приводят к эмоциональному истощению.

Новини.LIVE расскажет, какая привычка поможет улучшить жизнь.

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Какая привычка есть у счастливых людей

Сейчас между друзьями, знакомыми, родными, любимыми и даже прохожими часто вспыхивают ссоры на ровном месте. Этим мы сами себе усложняем жизнь и можем годами не общаться с дорогими для нас людьми.

Яка звичка є у щасливих людей
Ссора между парнем и девушкой. Фото: freepik

Все было бы гораздо проще, если бы люди умели слышать друг друга и искренне, без обвинений говорить о своих эмоциях, чтобы собеседник понял ваши переживания. Также не стоит забывать, если вы хотите, чтобы выслушали вас, то и сами должны слышать близких людей и принимать их позиции.

Кроме того, привычка избегать молчания и не игнорировать своего собеседника поможет избежать недоразумений и быстро прийти к общему решению.

Звичка, яку має щаслива людина
Счастливые подруги, которые не ссорятся. Фото: freepik

Однако самая главная привычка, которая улучшит жизнь каждого — быть добрее. Многие ссоры можно было бы избежать, если бы люди вовремя останавливались и не начинали обижать друг друга. Это также улучшит качество ваших отношений с окружающими и общее эмоциональное состояние.

Ранее мы писали, что нужно делать, чтобы в 65 чувствовать себя на 30 лет.

Также мы сообщали, что поможет улучшить настроение всего за 5 минут.

скандал психология конфликт эмоции психологическое состояние

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22:00 Трамп прокомментировал убийства украинцев иранскими дронами

21:51 Получал зарплату в СЗЧ — что решил одесский суд

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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