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В 65 почуватиметеся на 30 — ось що потрібно робити

27 березня 2025 19:19
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як в 65 почуватися на 30 років — обов'язкові ритуали
Щасливі жінки-пенсіонерки. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Час летить надзвичайно швидко і люди неминуче старіють. Однак у похилому віці кожен відчуває себе по-різному і це залежить від стану здоров'я та способу життя. 

Новини.LIVE зібрали найдієвіші поради, як в 65 почувати себе на 30. 

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Правильне харчування

Для того, аби краще почуватися, необхідно вживати потрібну кількість білків, корисних жирів, овочів, фруктів та пити достатньо води (не менше 1,5 л на день). 

Водночас рекомендується вживати менше солі, цукру та оброблених продуктів — це зменшить ризик гіпертонії та діабету.

Читання перед сном

Читання перед сном допомагає підтримувати мозок активним і зосередженим. Це можуть бути, як романи чи поезія, так і науково-популярні книги. Будь-яка література стимулює мислення, покращує пам’ять і когнітивні здібності, а також сприяє зниженню рівня стресу.

Як зберегти здоров'я після 65 років
Пенсіонерка читає книгу. Фото: freepik

Фізична активність

Легку зарядку чи розминку варто робити у будь-якому віці. Бажано повторювати фізичні вправи щоранку. Також корисно гуляти на свіжому повітрі, займатись танцями або плаванням. Особливо пенсіонерам рекомендують скандинавську ходу. 

Контроль сну

Людям похилого віку варто контролювати графік сну та не нехтувати відпочинком. Під час глибокого сну мозок позбувається токсинів, зміцнює нейронні зв'язки та обробляє нову інформацію. Якщо ж відпочинку буде недостатньо, є ризик виникнення хвороби Альцгеймера.

Психологічний комфорт

Для пенсіонерів дуже корисне спілкування з рідними та друзями, адже це зменшує ризик депресії. Аби почуватися спокійно, варто зайнятися садівництвом, вишиванням чи настільними іграми. Водночас приємна музика, розмови з близькими та медитації зменшують рівень стресу. 

що робити, аби в 65 років почувати себе на 30
Літні люди грають карти. Фото: freepik

На перший погляд здається, що це примітивні речі, які не допоможуть зберегти здоров'я. Однак всі ці дії мають довгострокові наслідки і впливають на якість життя. Турбота, увага та позитивні емоції значно покращують самопочуття літньої людини.

Раніше ми писали, як лайки у соцмережах впливають на самооцінку та як не потрапити на гачок. 

Також ми повідомляли, що допоможе покращити настрій всього за 5 хвилин.

здоров'я психологія пенсіонери вік сон

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