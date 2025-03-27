Как в 65 чувствовать себя на 30 лет — обязательные ритуалы

Счастливые женщины-пенсионерки. Фото: freepik

Время летит очень быстро и люди неизбежно стареют. Однако в преклонном возрасте каждый чувствует себя по-разному и это зависит от состояния здоровья и образа жизни.

Новини.LIVE собрали самые действенные советы, как в 65 чувствовать себя на 30.

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Правильное питание

Для того, чтобы лучше себя чувствовать, необходимо употреблять нужное количество белков, полезных жиров, овощей, фруктов и пить достаточно воды (не менее 1,5 л в день).

В то же время рекомендуется употреблять меньше соли, сахара и обработанных продуктов — это уменьшит риск гипертонии и диабета.

Чтение перед сном

Чтение перед сном помогает поддерживать мозг активным и сосредоточенным. Это могут быть, как романы или поэзия, так и научно-популярные книги. Любая литература стимулирует мышление, улучшает память и когнитивные способности, а также способствует снижению уровня стресса.

Пенсионерка читает книгу. Фото: freepik

Физическая активность

Легкую зарядку или разминку стоит делать в любом возрасте. Желательно повторять физические упражнения каждое утро. Также полезно гулять на свежем воздухе, заниматься танцами или плаванием. Особенно пенсионерам рекомендуют скандинавскую ходьбу.

Контроль сна

Пожилым людям стоит контролировать график сна и не пренебрегать отдыхом. Во время глубокого сна мозг избавляется от токсинов, укрепляет нейронные связи и обрабатывает новую информацию. Если же отдыха будет недостаточно, есть риск возникновения болезни Альцгеймера.

Психологический комфорт

Для пенсионеров очень полезно общение с родными и друзьями, ведь это уменьшает риск депрессии. Чтобы чувствовать себя спокойно, стоит заняться садоводством, вышиванием или настольными играми. В то же время приятная музыка, разговоры с близкими и медитации уменьшают уровень стресса.

Пожилые люди играют в карты. Фото: freepik

На первый взгляд кажется, что это примитивные вещи, которые не помогут сохранить здоровье. Однако все эти действия имеют долгосрочные последствия и влияют на качество жизни. Забота, внимание и положительные эмоции значительно улучшают самочувствие пожилого человека.

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