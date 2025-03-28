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Звичка, що покращує життя — але мало хто її має

28 березня 2025 19:50
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Ця звичка є у щасливих людей — як її сформувати
Суперечка між колегами. Фото: depositphoto
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Сучасний світ наповнений стресом та напругою, а люди  часто стають заручниками своїх емоцій та піддаються агресії та образам. Однак конфлікти часто руйнують стосунки між людьми та призводять до емоційного виснаження. 

Новини.LIVE розповість, яка звичка допоможе покращити життя. 

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Яка звичка є у щасливих людей

Зараз між друзями, знайомими, рідними, коханими та навіть перехожими часто спалахують сварки на рівному місці. Цим ми самі собі ускладнюємо життя і можемо роками не спілкуватися з дорогими для нас людьми.

Яка звичка є у щасливих людей
Сварка між хлопцем і дівчиною. Фото: freepik

Все було б набагато простіше, якби люди вміли чути одне одного та щиро і без звинувачень говорити про свої емоції, аби співрозмовник зрозумів ваші переживання. Також не варто забувати, якщо ви хочете, аби вислухали вас, то і самі маєте чути близьких людей та приймати їхні позиції. 

Крім того, звичка уникати мовчання та не ігнорувати свого співрозмовника допоможе уникнути непорозумінь і швидко дійти до спільного рішення. 

Звичка, яку має щаслива людина
Щасливі подруги, які не сваряться. Фото: freepik

Однак найголовніша звичка, яка покращить життя кожного — бути добрішими. Багато сварок можна було б уникнути, якби люди вчасно зупинялися і не починали ображати один одного. Це також покращить якість ваших стосунків з навколишніми та загальний емоційний стан. 

Раніше ми писали, що потрібно робити, аби в 65 почуватися на 30 років

Також ми повідомляли, що допоможе покращити настрій всього за 5 хвилин.

скандал психологія конфлікт емоції психологічний стан

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