Зеленые флажки в отношениях — вы могли не замечать самого важного

Мужчина целует женщину. Фото: Pexels

Отношения не могут быть идеальными, всегда есть место для недоразумений или ссор. Главная задача пары, которая хочет не потерять чувства и уважение друг к другу, — уметь выходить из конфликтных ситуаций с достоинством. Кроме того, следует учитывать потребности обоих партнеров. Именно тогда удастся построить здоровые отношения.

Новини.LIVE рассказывают о зеленых флажках в отношениях.

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Какими должны быть здоровые отношения

Партнеры должны принимать важные друг для друга вещи. Кроме того, о них нужно всегда помнить и учитывать. Это является одним из зеленых флажков в отношениях.

Еще один признак здорового союза двух людей — правда. Партнер должен говорить откровенные вещи, даже если ему это не выгодно.

Счастливая пара обнимается. Фото: Pexels

Также важно помнить об извинениях. Если ваша вторая половинка чем-то провинилась и без проблем признала это и извинилась — вам повезло с партнером.

Зеленым флажком в отношениях является и совместное принятие решений. В здоровых отношениях партнеры должны учитывать мнение друг друга, когда речь идет о важных вещах.

Признаком здоровых отношений является также конструктивный разговор о потребностях. Ваш партнер должен уметь без давления и обвинений говорить о том, что ему хочется от вас получить.

И наконец — ваши отношения здоровы и счастливы, если вам хочется быть рядом с партнером. Речь идет о комфорте и ощущении безопасности. Именно это является едва ли не главным зеленым флажком.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки должны быть в счастливой паре. Это поможет получить гармоничные отношения.

Также мы рассказывали о том, как понять, что мужчина никогда не изменит. Есть признаки, которые расскажут об этом.