Зелені прапорці у стосунках — ви могли не помічати найважливішого

Чоловік цілує жінку. Фото: Pexels

Жодні стосунки не можуть бути ідеальними, завжди є місце для непорозумінь чи сварок. Головне завдання пари, яка хоче не втратити почуття та повагу одне до одного, — вміти виходити з конфліктних ситуацій з гідністю. Крім того, варто враховувати потреби обох партнерів. Саме тоді вдасться побудувати здорові відносини.

Новини.LIVE розповідають про зелені прапорці в стосунках.

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Якими мають бути здорові стосунки

Партнери мають приймати важливі один для одного речі. Крім того, про них потрібно завжди пам'ятати й враховувати. Це є одним із зелених прапорців у стосунках.

Ще одна ознака здорового союзу двох людей — правда. Партнер має говорити відверті речі, навіть якщо йому це не вигідно.

Щаслива пара обіймається. Фото: Pexels

Також важливо пам'ятати про вибачення. Якщо ваша друга половинка чимось завинила та без проблем визнала це й перепросила — вам пощастило з партнером.

Зеленим прапорцем у відносинах є й спільне прийняття рішень. У здорових стосунках партнери мають враховувати думку одне одного, коли йдеться про важливі речі.

Ознакою здорових стосунків є також конструктивна розмова про потреби. Ваш партнер має вміти без тиску й обвинувачень говорити про те, що йому хочеться від вас отримати.

І насамкінець — ваші стосунки здорові та щасливі, якщо вам хочеться бути поряд з партнером. Йдеться про комфорт та відчуття безпеки. Саме це є чи не головним зеленим прапорцем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички мають бути у щасливій парі. Це допоможе отримати гармонійні стосунки.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що чоловік ніколи не зрадить. Є ознаки, які розкажуть про це.