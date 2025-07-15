Вопрос о травмах, которого боялся даже Фрейд — он раскрывает всю правду

Женщина говорит с психологом. Фото: Pexels

Всего один простой вопрос о психологической травме может ввести человека в ступор. Он заставляет копнуть настолько глубоко, что ломает весь каркас жертвы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что вы получаете от своей проблемы?

Этот вопрос простой, но может быть очень опасным. Он заставляет человека раскрыть истинные внутренние убеждения. Вместо привычного "почему мне плохо", ему приходится столкнуться с тем, что на самом деле часть его психики хочет тайно оставаться с болью внутри.

Известный психолог Зигмунд Фрейд считал, что некоторые травмы не лечатся словами. Для выздоровления нужно было обнажить выгоду, которую человек получает от своих симптомов. Например, кто-то не хочет выходить из депрессии, потому что ему комфортно ничего не делать. Или же кто-то держится за обиду, ведь чувствует без нее пустоту.

Женщина плачет. Фото: Pexels

Такой простой вопрос заставляет людей даже несколько паниковать. Ведь мозг не готов к тому, что ему придется признать желание жить с болью. Иногда травмы могут быть стратегией, которая позволяет жить в своем пузыре и не выходить из зоны комфорта.

Чтобы по-настоящему измениться и избавиться от травмы, попробуйте дать ответ себе на вопрос: что это вам дает? Не всегда такой диалог с собой будет комфортным, но он освободит вас от иллюзий.

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