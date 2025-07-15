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Главная Психология Заводит людей в ступор — вопрос, которого боялся даже Фрейд

Заводит людей в ступор — вопрос, которого боялся даже Фрейд

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 17:50
Вопрос о травмах, которого боялся даже Фрейд — он раскрывает всю правду
Женщина говорит с психологом. Фото: Pexels
Ключевые моменты Вопрос, который раскроет правду о психологической травме

Всего один простой вопрос о психологической травме может ввести человека в ступор. Он заставляет копнуть настолько глубоко, что ломает весь каркас жертвы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Вопрос, который раскроет правду о психологической травме

Что вы получаете от своей проблемы?

Этот вопрос простой, но может быть очень опасным. Он заставляет человека раскрыть истинные внутренние убеждения. Вместо привычного "почему мне плохо", ему приходится столкнуться с тем, что на самом деле часть его психики хочет тайно оставаться с болью внутри.

Известный психолог Зигмунд Фрейд считал, что некоторые травмы не лечатся словами. Для выздоровления нужно было обнажить выгоду, которую человек получает от своих симптомов. Например, кто-то не хочет выходить из депрессии, потому что ему комфортно ничего не делать. Или же кто-то держится за обиду, ведь чувствует без нее пустоту.

Питання, яке розкриє правду про психологічну травму
Женщина плачет. Фото: Pexels

Такой простой вопрос заставляет людей даже несколько паниковать. Ведь мозг не готов к тому, что ему придется признать желание жить с болью. Иногда травмы могут быть стратегией, которая позволяет жить в своем пузыре и не выходить из зоны комфорта.

Чтобы по-настоящему измениться и избавиться от травмы, попробуйте дать ответ себе на вопрос: что это вам дает? Не всегда такой диалог с собой будет комфортным, но он освободит вас от иллюзий.

Напомним, ранее мы писали о том, какие три вида спорта поддержат вашу психику.

Также мы рассказывали о том, какие привычки незаметно ухудшают ваше психологическое состояние.

психология интересные факты психологическое состояние психика травма
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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