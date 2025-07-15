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Головна Психологія Заводить людей в ступор — питання, якого боявся навіть Фрейд

Заводить людей в ступор — питання, якого боявся навіть Фрейд

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 17:50
Питання про травми, якого боявся навіть Фрейд — воно розкриває всю правду
Жінка говорить з психологом. Фото: Pexels
Ключові моменти Питання, яке розкриє правду про психологічну травму

Всього одне просте питання про психологічну травму може ввести людину в ступор. Воно змушує копнути настільки глибоко, що ламає весь каркас жертви.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Питання, яке розкриє правду про психологічну травму

Що ви отримуєте від своєї проблеми?

Це питання просте, але може бути дуже небезпечним. Воно змушує людину розкрити справжні внутрішні переконання. Замість звичного "чому мені погано", їй доводиться стикнутися з тим, що насправді частина її психіки хоче таємно залишатися з болем всередині.

Відомий психолог Зигмунд Фрейд вважав, що деякі травми не лікуються словами. Для одужання потрібно було оголити вигоду, яку людина отримує від своїх симптомів. Наприклад, хтось не хоче виходити з депресії, бо йому комфортно нічого не робити. Або ж хтось тримається за образу, адже відчуває без неї порожнечу.

Питання, яке розкриє правду про психологічну травму
Жінка плаче. Фото: Pexels

Таке просте питання змушує людей навіть дещо панікувати. Адже мозок не готовий до того, що йому доведеться визнати бажання жити з болем. Іноді травми можуть бути стратегією, яка дозволяє жити у своїй бульбашці та не виходити із зони комфорту. 

Аби по-справжньому змінитись та позбутись травми, спробуйте дати відповідь собі на питання: що це вам дає? Не завжди такий діалог із собою буде комфортним, але він звільнить вас від ілюзій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які три види спорту підтримають вашу психіку.

Також ми розповідали про те, які звички непомітно погіршують ваш психологічний стан.

психологія цікаві факти психологічний стан психіка травма
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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