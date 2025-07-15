Питання про травми, якого боявся навіть Фрейд — воно розкриває всю правду

Жінка говорить з психологом. Фото: Pexels

Всього одне просте питання про психологічну травму може ввести людину в ступор. Воно змушує копнути настільки глибоко, що ламає весь каркас жертви.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що ви отримуєте від своєї проблеми?

Це питання просте, але може бути дуже небезпечним. Воно змушує людину розкрити справжні внутрішні переконання. Замість звичного "чому мені погано", їй доводиться стикнутися з тим, що насправді частина її психіки хоче таємно залишатися з болем всередині.

Відомий психолог Зигмунд Фрейд вважав, що деякі травми не лікуються словами. Для одужання потрібно було оголити вигоду, яку людина отримує від своїх симптомів. Наприклад, хтось не хоче виходити з депресії, бо йому комфортно нічого не робити. Або ж хтось тримається за образу, адже відчуває без неї порожнечу.

Жінка плаче. Фото: Pexels

Таке просте питання змушує людей навіть дещо панікувати. Адже мозок не готовий до того, що йому доведеться визнати бажання жити з болем. Іноді травми можуть бути стратегією, яка дозволяє жити у своїй бульбашці та не виходити із зони комфорту.

Аби по-справжньому змінитись та позбутись травми, спробуйте дати відповідь собі на питання: що це вам дає? Не завжди такий діалог із собою буде комфортним, але він звільнить вас від ілюзій.

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