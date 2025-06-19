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Главная Психология Упражнения для повышения самооценки — это изменит вас навсегда

Упражнения для повышения самооценки — это изменит вас навсегда

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Дата публикации 19 июня 2025 17:50
Как повысить собственную самооценку — попробуйте эти простые упражнения
Красивая женщина. Фото: Freepik
Ключові моменти Как просто повысить самооценку

Уверенность в себе можно развивать. Чтобы повысить собственную самооценку, стоит попробовать несколько простых упражнений. Они помогут вам по-настоящему себя полюбить и начать ценить.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как просто повысить самооценку

Признайте свою уникальность

Не стоит гнаться за трендами, научитесь быть собой. Только тогда вы почувствуете настоящую уверенность в себе. Попробуйте поносить те вещи, которые, возможно, мало кому понравятся, но действительно доставляют удовольствие вам. Купите удивительное платье, о котором давно мечтали. Полюбить себя очень просто: стоит лишь оценить свои достоинства и признать собственную уникальность и неповторимость. Не бойтесь это сделать.

Умейте себя прощать

Важно понять одну истину жизни — иногда окружающие даже не замечают ваших промахов и не придают этому значения. Зато неумение прощать себя может привести к самоуничтожению. Прощайте себе мелкие ошибки, ведь идеальных людей не бывает. Если вам трудно это сделать, попробуйте такое упражнение — встаньте прямо, успокойтесь и расслабьтесь. Сделайте "позицию фигуриста": левая нога в глубоком выпаде вперед полусогнута, правая немного приподнята и вытянута вперед. Левая рука вытянута назад и поднята, правая вытянута вперед. Поверните голову к вытянутой правой руке, посмотрите вверх, закройте глаза и потянитесь.

Як підвищити самооцінку
Женщина успокаивает себя. Фото: Freepik

В такой позиции подумайте о том, что заставляет вас чувствовать вину. Глубоко вдохните и сосредоточьтесь на том, что вы себя прощаете. Задержите дыхание и постойте так от 5 до 10 секунд. Выполните это упражнение 2-3 раза.

Полюбите себя такой, какая вы есть

Стоит прислушаться к нескольким рекомендациям, чтобы принять себя. Во-первых, прекратите мерить свои способности чужими стандартами. Позвольте себе быть уникальным человеком. Также создайте собственную галерею успеха. Фотографируйте свои достижения, сохраняйте их и время от времени просматривайте.

Также стоит написать список того, чем вы можете гордиться. Проанализируйте свои преимущества, которые помогают в жизни. Приучите себя дополнять этот список каждый вечер. Хвалите себя за собственные достижения.

Як підвищити самооцінку
Девушка улыбается. Фото: Freepik

Извлекайте уроки из своих ошибок

Вместо того, чтобы болезненно переживать неудачу, попробуйте извлечь пользу для себя. В любой ситуации можно найти как минусы, так и плюсы. Стоит только увидеть их. Увольнение с работы может стать шагом на пути к лучшей карьере. Развод с мужем можно расценить как переход на новый этап жизни. Все зависит от вашего восприятия.

Напомним, ранее мы писали о том, хорошо ли иметь высокую самооценку. На самом деле все не так, как многие думали.

Также мы рассказывали о том, что никогда не сделает женщина со здоровой самооценкой. Это для нее табу в отношениях.

психология советы упражнения самопознание самооценка
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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