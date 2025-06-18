Висока самооцінка — це перевага чи недолік людини

Дівчина дивиться на себе в дзеркало. Фото: Freepik

Часто людей з високою самооцінкою вважають зарозумілими та гордовитими. Насправді ж такі люди просто вміють відстоювати власні кордони та вірять у свої здібності. Тож чи дійсно така якість погана?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як позитивна самооцінка впливає на особистість

Люди з високою самооцінкою зазвичай більш оптимістично дивляться на життя. Вони готові розв'язувати будь-які проблеми, що стають у них на шляху. Такі особистості вміють самотужки себе підбадьорити.

Висока самооцінка дійсно важлива. Це як така собі суперздібність, яка дає можливість швидше піти на ризик та спробувати щось нове для себе. Це допомагає людину рости в кар'єрі. Не менш важливо цінувати себе й у стосунках. Особистості, які знають чого варті, не житимуть з аб'юзером та не допустять токсичності у свою сторону. Вони будують тривалий та здоровий союз.

Спокійна дівчина. Фото: Freepik

Крім того, висока самооцінка відіграє важливу роль у психічному й емоційному благополуччі. Це такий собі щит, який не пропускає негатив у вашу сторону. Неконструктивна критика не змусить таку людину засумніватись у собі.

Висока самооцінка має ряд переваг. Вона додає впевненості в собі, стійкості до випробувань долі та допомагає досягати успіху. Негативною ця риса може стати хіба в тих, хто оцінює себе не конструктивно. Якщо людина не чує нікого навколо, не приймає жодної критики та вважає себе центром всесвіту, — це вже про завищену самооцінку. Вона не просто буде заважати в житті, а й може вщент зруйнувати стосунки з усіма навколо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ніколи не зробить у стосунках жінка зі здоровою самооцінкою. Це для неї табу.

Також ми розповідали про те, які звички знецінюють вас в очах інших людей. Вони тільки псують вам життя.