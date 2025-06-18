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Главная Психология Хорошо или плохо иметь высокую самооценку — вся правда об этом

Хорошо или плохо иметь высокую самооценку — вся правда об этом

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 18:40
Высокая самооценка — это преимущество или недостаток человека
Девушка смотрит на себя в зеркало. Фото: Freepik
Ключові моменти Как высокая самооценка влияет на личность

Часто людей с высокой самооценкой считают высокомерными и надменными. На самом деле такие люди просто умеют отстаивать собственные границы и верят в свои способности. Так действительно ли такое качество плохое?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как высокая самооценка влияет на личность

Люди с высокой самооценкой обычно более оптимистично смотрят на жизнь. Они готовы решать любые проблемы, которые становятся у них на пути. Такие личности умеют самостоятельно себя подбодрить.

Высокая самооценка действительно важна. Это как некая суперспособность, которая дает возможность быстрее пойти на риск и попробовать что-то новое для себя. Это помогает человеку расти в карьере. Не менее важно ценить себя и в отношениях. Личности, которые знают чего стоят, не будут жить с абьюзером и не допустят токсичности в свою сторону. Они строят длительный и здоровый союз.

Як позитивна самооцінка впливає на особистість
Спокойная девушка. Фото: Freepik

Кроме того, высокая самооценка играет важную роль в психическом и эмоциональном благополучии. Это некий щит, который не пропускает негатив в вашу сторону. Неконструктивная критика не заставит такого человека усомниться в себе.

Высокая самооценка имеет ряд преимуществ. Она придает уверенности в себе, устойчивости к испытаниям судьбы и помогает добиваться успеха. Негативной эта черта может стать разве что у тех, кто оценивает себя не конструктивно. Если человек не слышит никого вокруг, не принимает никакой критики и считает себя центром вселенной, — это уже о завышенной самооценке. Она не просто будет мешать в жизни, но и может вдребезги разрушить отношения со всеми вокруг.

Напомним, ранее мы писали о том, что никогда не сделает в отношениях женщина со здоровой самооценкой. Это для нее табу.

Также мы рассказывали о том, какие привычки обесценивают вас в глазах других людей. Они только портят вам жизнь.

психология советы эмоции самопознание самооценка
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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