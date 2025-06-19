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Головна Психологія Вправи для підвищення самооцінки — це змінить вас назавжди

Вправи для підвищення самооцінки — це змінить вас назавжди

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 17:50
Як підвищити власну самооцінку — спробуйте ці прості вправи
Красива жінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Як просто підвищити самооцінку

Впевненість в собі можна розвивати. Аби підвищити власну самооцінку, варто спробувати кілька простих вправ. Вони допоможуть вам по-справжньому себе полюбити та почати цінувати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як просто підвищити самооцінку

Визнайте свою унікальність

Не варто гнатися за трендами, навчіться бути собою. Тільки тоді ви відчуєте справжню впевненість в собі. Спробуйте поносити ті речі, які, можливо, мало кому сподобаються, але дійсно доставляють задоволення вам. Купіть дивну сукню, про яку давно мріяли. Полюбити себе дуже просто: варто лише оцінити свої переваги та визнати власну унікальність й неповторність. Не бійтеся це зробити.

Вмійте себе прощати

Важливо зрозуміти одну істину життя — іноді оточуючі навіть не помічають ваших промахів та не надають цьому значення. Натомість невміння прощати себе може призвести до самознищення. Пробачайте собі дрібні помилки, адже ідеальних людей не буває. Якщо вам важко це зробити, спробуйте таку вправу — встаньте прямо, заспокойтесь та розслабтесь. Зробіть "позицію фігуриста": ліва нога в глибокому випаді вперед напівзігнута, права трохи піднята і витягнута вперед. Ліва рука витягнута назад і піднята, права витягнута вперед. Поверніть голову до витягнутої правої руки, подивіться вгору, заплющте очі та потягніться.

Як підвищити самооцінку
Жінка заспокоює себе. Фото: Freepik

В такій позиції подумайте про те, що змушує вас відчувати провину. Глибоко вдихніть та зосередьтесь на тому, що ви себе прощаєте. Затримайте дихання та постійте так від 5 до 10 секунд. Виконайте цю вправу 2-3 рази.

Полюбіть себе такою, якою ви є

Варто дослухатись кількох рекомендацій, аби прийняти себе. По перше, припиніть міряти свої здібності чужими стандартами. Дозвольте собі бути унікальною людиною. Також створіть власну галерею успіху. Фотографуйте свої досягнення, зберігайте їх та час від часу переглядайте. 

Також варто написати список того, чим ви можете пишатись. Проаналізуйте свої переваги, що допомагають в житті. Привчіть себе доповнювати цей список щовечора. Хваліть себе за власні досягнення.

Як підвищити самооцінку
Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Засвоюйте уроки зі своїх помилок

Замість того, аби болісно переживати невдачу, спробуйте винести користь для себе. В будь-якій ситуації можна знайти як мінуси, так й плюси. Варто лише побачити їх. Звільнення з роботи може стати кроком на шляху до кращої кар'єри. Розлучення з чоловіком можна розцінити як перехід на новий етап життя. Все залежить від вашого сприйняття.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи добре мати високу самооцінку. Насправді все не так, як багато хто думав.

Також ми розповідали про те, що ніколи не зробить жінка зі здоровою самооцінкою. Це для неї табу у стосунках.

психологія поради вправи самопізнання самооцінка
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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