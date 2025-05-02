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Упражнение для мозга — что будет, если пойти домой новой дорогой

2 мая 2025 06:33
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Что происходит в мозгу, если изменить маршрут домой — вас это удивит
Мужчина идет по улице. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Новый маршрут домой может вызвать неожиданную реакцию вашего мозга. Это такое себе упражнение, которое заставит его плодотворно поработать. Разнообразие обыденности поможет держать ваш ум в тонусе.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что произойдет с мозгом, если пойти домой по новой дороге

Укрепление нейропластичности

Когда вы ставите ваш мозг в новые для него условия, он адаптируется, прокладывая новые нейронные связи. Это и называется нейропластичностью. Чем чаще человек будет оказываться в незнакомых ситуациях, тем активнее будут формироваться новые нейронные пути. Это напрямую влияет на гибкость мышления.

Улучшение памяти

Изменение маршрутов стимулирует зону мозга, которая ответственна за память и пространственную навигацию. Новая дорога домой или поездка в неизвестное место улучшит вашу ориентацию в пространстве. Это усилит запоминание новой информации. Такое упражнение для мозга уменьшает риск нейродегенеративных заболеваний, например, деменции.

Що буде з мозком, якщо змінити маршрут додому
Мужчина идет по дороге. Фото: Freepik

Выброс дофамина

Непредсказуемость вызывает выброс дофамина, который отвечает за мотивацию, любопытство и удовольствие. Мозг воспринимает как приключение то, что человек не знает, куда он приедет. Это похоже на эффект от путешествий или исследования незнакомых мест.

Уменьшение влияния рутины

Рутинные действия ежедневно создают так называемое "туннельное мышление". Ваш мозг начинает работать на автопилоте. А вот новые маршруты ломают привычные шаблоны, что делает человека более внимательным, спонтанным и открытым к новому опыту.

Проработка эмоциональной устойчивости

Неизвестные ситуации тренируют эмоциональную устойчивость человека. В конце концов это поможет вам лучше переживать стрессы, неожиданные изменения и не реагировать остро на неудачи.

Напомним, ранее мы писали о том, что происходит с мозгом, когда нас бросает любимый человек. Речь идет не только о стрессе.

Также мы рассказывали, как изменить свою жизнь к лучшему. Есть несколько вопросов, на которые стоит дать ответ самому себе.

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06:01 Сбои в "Ощад24" — в банке назвали возможные причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:52 Снимут ли США санкции с РФ и чем угрожает Трамп партнерам Ирана

05:45 Доплаты и льготы для украинок 60+ — на что рассчитывать в мае

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