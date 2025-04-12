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Три психологічні порушення, які рано чи пізно зводять з розуму

12 квітня 2025 10:02
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Непомітні психічні збої, які змінюють людину повністю — це не норма
Здивована дівчина. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Нерідко наш мозок попадається в пастки когнітивних спотворень. Це систематичні помилки, які виникають через неправильні переконання. Вони зустрічаються майже на кожному кроці і деякі з них сприяють не завжди правильним рішенням. Натомість інші виникають через недоречне застосування навичок мислення, які були б корисними в певних умовах.

Новини.LIVE розповість про три такі найчастіші спотворення.

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Найчастіші когнітивні спотворення нашого мозку

Ілюзія прозорості

Це схильність людей переоцінювати здатність інших розуміти  їхні переживання. Також вони недооцінюють свою здатність приховувати переживання. 

Найчастіші когнітивні спотворення нашого мозку
Дівчина хвилюється. Фото: freepik

Психологи провели експеримент у 1998 році, де студенти зачитували питання з карток і відповідали на них правдою або брехнею залежно від вказівок на картці. Аудиторії запропонували визначати, коли студенти брешуть, а студентів попросили оцінити свої шанси, аби вдало збрехати. Половина "брехунів" вирішили, що їх викриють, хоча насправді викрили лише чверть. Причина цього — виступаючі думали, що аудиторія побачить ті емоції, які вони відчувають. Однак експеримент довів, що вони помилялись.

Помилка планування

Це когнітивне спотворення пов'язане із зайвим оптимізмом та недооцінкою часу, який потрібен для виконання певного завдання. Фахівці з'ясували, що помилка відбувається попри те, чи знає людина, що рішення таких завдань раніше вже потребувало більше часу, ніж планувалося. 

Головна помилка полягає в тому, що люди мають дуже оптимістичні прогнози щодо виконання певних завдань, ніж це випливає з досвіду вирішенні такої самої робити в минулому. 

Три психологічні відхилення, які зводять з розуму
Дівчина має дуже багато завдань. Фото: freepik

З цього приводу також був експеримент. Так, 1994 року опитали студентів. Їх запитували, до коли вони впевнені на 50%, 75% і 99%, що завершать домашню роботу. До зазначеного часу ці завдання завершують лише 13%, 19% і 45%. Також їх попросили описати ідеальний варіант розвитку подій, і всі вони були майже одинакові. 

Так, 99% були впевнені, що закінчать роботу вчасно, але цього не трапилося. Це можна пояснити тим, коли людина щось планує на майбутнє то вона не враховує помилки, несподіванки чи якісь форс-мажори. 

Ефект леді Макбет

В цьому випадку люди відчувають себе винними у чомусь чи присоромленими за щось скоєне і хочуть очистити душу, але не в моральному, а у фізичному сенсі — у ванній. Змиваючи з себе "накопичені гріхи", людина відчуває себе "чистішою". А назва пішла від персонажа з однойменної п'єси Вільяма Шекспіра леді Макбет. Після вчинення вбивства їй на руках ввижалися плями крові. 

Раніше ми писали, у 1972 році психологи провели з дітьми "зефірний тест", який їх здивував. 

Також ми повідомляли, що за кольором імені тест покаже, які ви насправді

 

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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