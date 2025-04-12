Незаметные психические сбои, которые меняют человека полностью — это не норма

Удивленная девушка. Фото: freepik

Нередко наш мозг попадается в ловушки когнитивных искажений. Это систематические ошибки, которые возникают из-за неправильных убеждений. Они встречаются почти на каждом шагу и некоторые из них способствуют не всегда правильным решениям. Зато другие возникают из-за неуместного применения навыков мышления, которые были бы полезными в определенных условиях.

Новини.LIVE расскажет о трех таких частых искажениях.

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Иллюзия прозрачности

Это склонность людей переоценивать способность других понимать их переживания. Также они недооценивают свою способность скрывать переживания.

Девушка волнуется. Фото: freepik

Психологи провели эксперимент в 1998 году, где студенты зачитывали вопросы с карточек и отвечали на них правдой или ложью в зависимости от указаний на карточке. Аудитории предложили определять, когда студенты врут, а студентов попросили оценить свои шансы, чтобы удачно соврать. Половина "лжецов" решили, что их разоблачат, хотя на самом деле разоблачили только четверть. Причина этого — выступающие думали, что аудитория увидит те эмоции, которые они испытывают. Однако эксперимент доказал, что они ошибались.

Ошибка планирования

Это когнитивное искажение связано с излишним оптимизмом и недооценкой времени, которое требуется для выполнения определенной задачи. Специалисты выяснили, что ошибка происходит несмотря на то, знает ли человек, что решение таких задач ранее уже требовало больше времени, чем планировалось.

Главная ошибка заключается в том, что люди имеют очень оптимистичные прогнозы по выполнению определенных задач, чем это следует из опыта решения такой же задачи в прошлом.

У девушки очень много задач. Фото: freepik

По этому поводу также был эксперимент. Так, в 1994 году опросили студентов. Их спрашивали, до когда они уверены на 50%, 75% и 99%, что завершат домашнюю работу. К указанному времени эти задачи завершают лишь 13%, 19% и 45%. Также их попросили описать идеальный вариант развития событий, и все они были почти одинаковы.

Так, 99% были уверены, что закончат работу вовремя, но этого не случилось. Это можно объяснить тем, когда человек что-то планирует на будущее то он не учитывает ошибки, неожиданности или какие-то форс-мажоры.

Эффект леди Макбет

В этом случае люди чувствуют себя виновными в чем-то или пристыженными за что-то содеянное и хотят очистить душу, но не в моральном, а в физическом смысле — в ванной. Смывая с себя "накопленные грехи", человек чувствует себя "чище". А название пошло от персонажа из одноименной пьесы Уильяма Шекспира леди Макбет. После совершения убийства ей на руках мерещились пятна крови.

Ранее мы писали, в 1972 году психологи провели с детьми "зефирный тест", который их удивил.

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