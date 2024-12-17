Хлопець тримає телефон в руках. Фото: Pexels

За інформацією видавництва Оксфордського університету, словом 2024 року стало brain rot, тобто "гниття мозку". Йдеться про зменшення рівня інтелектуального розвитку людини. Це може статись, зокрема, й через споживання великої кількості онлайн-контенту, наприклад, в Instagram чи TikTok.

Про наслідки цього розповіла поведінковий нейробіолог, доктор медичних наук Кіра Бобіне.

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Негативний вплив соцмереж на мозок

Постійний скролінг соцмереж може загрожувати людині пошкодженням мозку. Як зазначила Кіра Бобіне, обізнаність про "гниття мозку" та його наслідки наразі зростає.

"Саме в дусі часу люди відчувають труднощі з концентрацією уваги. Вони відчувають, що їхній мозок затуманений, вони мають меншу концентрацію... Вони не можуть виконувати глибоку роботу. А ще є епідемія самотності, яка наступає на п'яти, тому що ми не можемо зосередитися на чомусь, в тому числі на побудові стосунків", — зазначила Бобіне.

Вона пояснила, що частина мозку, яка називається хабенула, відповідає за застрявання в нескінченному прокручуванні. Це центральна частина мозку, і вона бере участь у різних важливих функціях, в тому числі мотивації та прийнятті рішень.

"Але при активації ця ділянка також може вбити нашу мотивацію пробувати", — зазначила Бобіне.

За словами нейробіолога, часто люди займаються скролінгом у соціальних мережах, аби відсторонитися і дати мозку відпочити після довгого дня. Це "поведінка уникнення", яку контролює хабенула. Саме тому може розвиватись залежність від соціальних мереж, переконана Бобіне. Вона пояснює це тим, що ця частина мозку може зробити дуже болючим припинення прокрутки.

Нагадаємо, чимало людей страждають від безсоння. Часто, аби побороти проблему, вживають таблетки з мелатоніном. Однак таке самопризначення може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

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