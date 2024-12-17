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Нейробіолог розповіла про шокуючий вплив TikTok на мозок

17 грудня 2024 16:27
Андрій Плахонін - Редактор
Гниття мозку — нейробіолог пояснила вплив TikTok на нервову систему
Хлопець тримає телефон в руках. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

За інформацією видавництва Оксфордського університету, словом 2024 року стало brain rot, тобто "гниття мозку". Йдеться про зменшення рівня інтелектуального розвитку людини. Це може статись, зокрема, й через споживання великої кількості онлайн-контенту, наприклад, в Instagram чи TikTok.

Про наслідки цього розповіла поведінковий нейробіолог, доктор медичних наук Кіра Бобіне.

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Постійний скролінг соцмереж може загрожувати людині пошкодженням мозку. Як зазначила Кіра Бобіне, обізнаність про "гниття мозку" та його наслідки наразі зростає.

"Саме в дусі часу люди відчувають труднощі з концентрацією уваги. Вони відчувають, що їхній мозок затуманений, вони мають меншу концентрацію... Вони не можуть виконувати глибоку роботу. А ще є епідемія самотності, яка наступає на п'яти, тому що ми не можемо зосередитися на чомусь, в тому числі на побудові стосунків", — зазначила Бобіне.

Вона пояснила, що частина мозку, яка називається хабенула, відповідає за застрявання в нескінченному прокручуванні. Це центральна частина мозку, і вона бере участь у різних важливих функціях, в тому числі мотивації та прийнятті рішень.

"Але при активації ця ділянка також може вбити нашу мотивацію пробувати", — зазначила Бобіне.

За словами нейробіолога, часто люди займаються скролінгом у соціальних мережах, аби відсторонитися і дати мозку відпочити після довгого дня. Це "поведінка уникнення", яку контролює хабенула. Саме тому може розвиватись залежність від соціальних мереж, переконана Бобіне. Вона пояснює це тим, що ця частина мозку може зробити дуже болючим припинення прокрутки.

Нагадаємо, чимало людей страждають від безсоння. Часто, аби побороти проблему, вживають таблетки з мелатоніном. Однак таке самопризначення може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Вчені відповіли, як подовжити життя. Автори нового дослідження з'ясували, що людина може жити на п'ять років довше, якщо більше займатиметься спортом.

здоров'я соцмережі Instagram TikTok мозок дослідження

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