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Нейробиолог рассказала о шокирующем влиянии TikTok на мозг

17 декабря 2024 16:27
Андрей Плахонин - Редактор
Гниение мозга — нейробиолог объяснила влияние TikTok на нервную систему
Парень держит телефон в руках. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

По информации издательства Оксфордского университета, словом 2024 года стало brain rot, то есть "гниение мозга". Речь идет об уменьшении уровня интеллектуального развития человека. Это может произойти, в частности, из-за потребления большого количества онлайн-контента, например, в Instagram или TikTok. 

О последствиях рассказала поведенческий нейробиолог, доктор медицинских наук Кира Бобине.

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Постоянный скроллинг соцсетей может угрожать человеку повреждением мозга. Как отметила Кира Бобине, осведомленность о "гниении мозга" и его последствиях сейчас растет.

"Именно в духе времени люди испытывают трудности с концентрацией внимания. Они чувствуют, что их мозг затуманен, у них меньшая концентрация... Они не могут выполнять глубокую работу. А еще есть эпидемия одиночества, которое наступает на пятки, потому что мы не можем сосредоточиться на чем-то, в том числе на построении отношений", — отметила Бобино.

Она пояснила, что часть мозга, которая называется хабенулом, отвечает за застревание в бесконечной прокрутке. Это центральная часть мозга, и она участвует в различных важных функциях, включая мотивацию и принятие решений.

"Но при активации этот участок также может убить нашу мотивацию пробовать", — отметила Бобине.

По словам нейробиолога, люди часто занимаются скроллингом в социальных сетях, чтобы отстраниться и дать мозгу отдохнуть после долгого дня. Это "поведение избегания", которое контролирует хабенула. Поэтому может развиваться зависимость от социальных сетей, убеждена Бобине. Она объясняет это тем, что эта часть мозга может сделать очень болезненным прекращение прокрутки.

Напомним, многие страдают от бессонницы. Часто, чтобы справиться с проблемой, употребляют таблетки с мелатонином. Однако такое самоназначение может нанести серьезный вред здоровью.

Ученые ответили, как продлить жизнь. Авторы нового исследования выяснили, что человек может жить на пять лет дольше, если будет больше заниматься спортом.

здоровье соцсети Instagram TikTok мозг исследование

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