Що відбувається в мозку, якщо змінити маршрут додому — вас це здивує

Чоловік йде вулицею. Фото: Freepik

Новий маршрут додому може викликати несподівану реакцію вашого мозку. Це така собі вправа, яка змусить його плідно попрацювати. Урізноманітнення буденності допоможе тримати ваш розум в тонусі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Зміцнення нейропластичності

Коли ви ставите ваш мозок в нові для нього умови, він адаптується, прокладаючи нові нейронні зв'язки. Це й називається нейропластичністю. Чим частіше людина буде опинятись у незнайомих ситуаціях, тим активніше будуть формуватись нові нейронні шляхи. Це напряму впливає на гнучкість мислення.

Покращення пам'яті

Зміна маршрутів стимулює зону мозку, яка відповідальна за пам'ять та просторову навігацію. Нова дорога додому чи поїздка в невідоме місце покращить вашу орієнтацію у просторі. Це підсилить запам'ятовування ново інформації. Така вправа для мозку зменшує ризик нейродегенеративних захворювань, наприклад, деменції.

Чоловік йде дорогою. Фото: Freepik

Викид дофаміну

Непередбачуваність викликає викид дофаміну, який відповідає за мотивацію, цікавість й задоволення. Мозок сприймає як пригоду те, що людина не знає, куди вона приїде. Це схоже на ефект від подорожей або дослідження незнайомих місць.

Зменшення впливу рутини

Рутинні дії щодня створюють так зване "тунельне мислення". Ваш мозок починає працювати на автопілоті. Натомість нові маршрути ламають звичні шаблони, що робить людину уважнішою, спонтаннішою та відкритою до нового досвіду.

Пропрацювання емоційної стійкості

Невідомі ситуації тренують емоційну стійкість людини. Зрештою це допоможе вам краще переживати стреси, несподівані зміни та не реагувати гостро на невдачі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувається з мозком, коли нас кидає кохана людина. Йдеться не тільки про стрес.

Також ми розповідали, як змінити своє життя на краще. Є кілька питань, на які варто дати відповідь самому собі.