Как проявляется виктимблейминг — признаки и примеры

Вы точно сталкивались с этим в жизни — что такое виктимблейминг
Нередко возникают ситуации, когда вместо того, чтобы поддержать жертву преступления, люди начинают ее обвинять. Мол, сама виновата, ведь ходила в короткой юбке или спровоцировала обидчика. Такое явление называется виктимблейминг.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как распознать виктимблейминг
Виктимблейминг — это обвинение жертвы преступления в том, что с ней произошло. К сожалению, такое случается не редко. На человека, который пострадал от рук обидчика, перекладывают ответственность. Вы точно слышали подобные вещи, которые являются яркими примерами виктимблейминга:
- "Сама виновата, потому что ходила ночью по улице";
- "Нужно было думать перед тем, как идти в клуб";
- "Не надо было такую откровенную одежду выбирать";
- "Стоило держать кошелек при себе, а не в сумке оставлять".
Часто виктимблейминг применяется к женщинам, которые подверглись насилию. Вместо поддержки и понимания их начинают критиковать, стыдить и презирать. Конечно, с этим сталкиваются и мужчины в совершенно разных ситуациях.
Люди обвиняют жертву, ведь пытаются убедить себя, что приличный вид или хорошее поведение — это гарантия безопасности. На самом же деле это лишь иллюзия. Обидчику безразлично на вашу одежду или поведение, он просто имеет цель и выбирает рандомную жертву. И он единственный, кто должен нести наказание и ответственность за преступление.
Напомним, ранее мы писали о том, какое психологическое насилие самое опасное.
Также мы рассказывали о том, как распознать газлайтера и чем он может быть опасен.
Читайте Новини.LIVE!