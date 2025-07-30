Как проявляется виктимблейминг — признаки и примеры

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Нередко возникают ситуации, когда вместо того, чтобы поддержать жертву преступления, люди начинают ее обвинять. Мол, сама виновата, ведь ходила в короткой юбке или спровоцировала обидчика. Такое явление называется виктимблейминг.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как распознать виктимблейминг

Виктимблейминг — это обвинение жертвы преступления в том, что с ней произошло. К сожалению, такое случается не редко. На человека, который пострадал от рук обидчика, перекладывают ответственность. Вы точно слышали подобные вещи, которые являются яркими примерами виктимблейминга:

"Сама виновата, потому что ходила ночью по улице";

"Нужно было думать перед тем, как идти в клуб";

"Не надо было такую откровенную одежду выбирать";

"Стоило держать кошелек при себе, а не в сумке оставлять".

Грустная девушка. Фото: Freepik

Часто виктимблейминг применяется к женщинам, которые подверглись насилию. Вместо поддержки и понимания их начинают критиковать, стыдить и презирать. Конечно, с этим сталкиваются и мужчины в совершенно разных ситуациях.

Люди обвиняют жертву, ведь пытаются убедить себя, что приличный вид или хорошее поведение — это гарантия безопасности. На самом же деле это лишь иллюзия. Обидчику безразлично на вашу одежду или поведение, он просто имеет цель и выбирает рандомную жертву. И он единственный, кто должен нести наказание и ответственность за преступление.

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