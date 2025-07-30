Як проявляється віктімблеймінг — ознаки та приклади

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Часто виникають ситуації, коли замість того, аби підтримати жертву злочину, люди починають її звинувачувати. Мовляв, сама винна, адже ходила в короткій спідниці чи спровокувала кривдника. Таке явище називається віктімблеймінг.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як розпізнати віктімблеймінг

Віктімблеймінг — це звинувачення жертви злочину в тому, що з нею сталося. На жаль, таке трапляється часто. На людину, яка постраждала від рук кривдника, перекладають відповідальність. Ви точно чули подібні речі, які є яскравими прикладами віктімблеймінгу:

"Сама винна, бо ходила вночі вулицею";

"Потрібно було думати перед тим, як йти в клуб";

"Не треба було такий відвертий одяг обирати";

"Варто було тримати гаманець при собі, а не в сумці залишати".

Сумна дівчина. Фото: Freepik

Часто віктімблеймінг застосовується до жінок, які зазнали насильства. Замість підтримки й розуміння їх починають критикувати, соромити та зневажати. Звичайно, з цим стикаються й чоловіки в абсолютно різних ситуаціях.

Люди звинувачують жертву, адже намагаються переконати себе, що пристойний вигляд чи хороша поведінка, — це гарантія безпеки. Насправді ж це лише ілюзія. Кривднику байдуже на ваш одяг чи поведінку, він просто має ціль та обирає рандомну жертву. І він єдиний, хто має нести покарання та відповідальність за злочин.

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