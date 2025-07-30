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Головна Психологія Ви точно стикались з цим у житті — що таке віктімблеймінг

Ви точно стикались з цим у житті — що таке віктімблеймінг

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 06:55
Як проявляється віктімблеймінг — ознаки та приклади
Засмучена дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Як розпізнати віктімблеймінг

Часто виникають ситуації, коли замість того, аби підтримати жертву злочину, люди починають її звинувачувати. Мовляв, сама винна, адже ходила в короткій спідниці чи спровокувала кривдника. Таке явище називається віктімблеймінг.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як розпізнати віктімблеймінг

Віктімблеймінг — це звинувачення жертви злочину в тому, що з нею сталося. На жаль, таке трапляється часто. На людину, яка постраждала від рук кривдника, перекладають відповідальність. Ви точно чули подібні речі, які є яскравими прикладами віктімблеймінгу:

  • "Сама винна, бо ходила вночі вулицею";
  • "Потрібно було думати перед тим, як йти в клуб";
  • "Не треба було такий відвертий одяг обирати";
  • "Варто було тримати гаманець при собі, а не в сумці залишати".
Як розпізнати віктімблеймінг
Сумна дівчина. Фото: Freepik

Часто віктімблеймінг застосовується до жінок, які зазнали насильства. Замість підтримки й розуміння їх починають критикувати, соромити та зневажати. Звичайно, з цим стикаються й чоловіки в абсолютно різних ситуаціях.

Люди звинувачують жертву, адже намагаються переконати себе, що пристойний вигляд чи хороша поведінка, — це гарантія безпеки. Насправді ж це лише ілюзія. Кривднику байдуже на ваш одяг чи поведінку, він просто має ціль та обирає рандомну жертву. І він єдиний, хто має нести покарання та відповідальність за злочин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке психологічне насильство найнебезпечніше.

Також ми розповідали про те, як розпізнати газлайтера та чим він може бути небезпечний.

психологія злочин психологічний стан жертва насильство
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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