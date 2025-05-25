Як розпізнати газлайтинг — це може звести вашу психіку з розуму

Суперечка між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Газлайтинг — це дуже небезпечна форма психологічного насильства. Вона полягає в тому, що маніпулятор прагне контролювати думки жертви, змушуючи її сумніватися у власній адекватності. Такі стосунки можуть повністю знищити особистість, тож важливо розпізнати токсичну людину одразу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як поводиться класичний газлайтер

Розпізнати газлайтера нескладно. Для цього варто розуміти, як він зазвичай поводиться. Першим червоним прапорцем можуть стати слова, які ставлять під сумнів вашу адекватність. Наприклад, газлайтер постійно наголошує на тому, що "ти щось сплутала", або ж каже, що "такого ніколи не було". Хоча й ви знаєте, що це не так.

Крім того, такий маніпулятор вигадує образливі прізвиська та намагається вколоти словами. Він постійно підкреслює те, що ви "добра актриса". Ще одна ознака, яка вказує на газлайтинг — знецінення почуттів жертви. В таких стосунках постійно лунають маніпуляції на кшталт "коли ти нарешті подорослішаєш?"

Погані стосунки між хлопцем та дівчиною. Фото: Freepik

Таку свою поведінку газлайтер прикриває турботою. Він часто говорить про те, що ніби то просто хоче допомогти. Також такий маніпулятор може звертатись за підтвердженням до інших, аби й вони вказали на вашу неадекватність: "розкажіть їй, як було насправді".

Розпізнати токсичні стосунки — це лише пів справи. Важливо завершити їх, оскільки така людина може повністю знищити вашу психіку та зробити залежною жертвою. І перевиховати газлайтера точно не вийде. Аби не потрапити в його небезпечні сітки, працюйте над самооцінкою, аналізуйте власні емоції та почуття й не дозволяйте маніпулювати собою.

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