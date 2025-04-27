Як зрозуміти, що ви зіткнулися з пікапером — тікайте геть від цього чоловіка

Чоловік спілкується з дівчиною. Фото: Freepik

Чоловіків-пікаперів називають справжніми мисливцями на жінок. Вони стають все хитрішими, небезпечнішими й вигадують нові прийоми, аби закрутити жінкам голови. Є очевидні ознаки, які вкажуть вам на те, що ви зіткнулися саме з пікапером.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Стрімке знайомство

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Пікапер не соромиться підійти до жінки на вулиці, наприклад, та одразу ж засипає її компліментами. Своїм напором такі чоловіки прагнуть приголомшити жертву й зачарувати її з перших секунд знайомства. Вони також швидко переходять на "ти", аби не втрачати ні секунди й зблизитися з жінкою.

Нездійсненні обіцянки

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Багато хто думає, що пікапер зникає з життя жертви одразу ж, коли досягає своєї мети. Однак на практиці це не так. Часто такі чоловіки тримають жінку при собі роками. Вони отримують задоволення від самого процесу спокушання жертви. Пікапер обіцятиме вам чудове сімейне життя, але розглядає вас лише як легкодоступний сексуальний об'єкт.

Чоловік говорить з дівчиною. Фото: Freepik

Виведення на емоції

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Пікапер буде провокувати вас та виводити на емоції. Він докладе для цього усіх зусиль. Такий чоловік прагне побачити вашу злість й лють. Для цього він може спробувати ваші особисті кордони на міцність. Або ж пікапер підлаштує ситуацію, в якій ви будете почуватися незручно. Він тріумфуватиме, якщо змусить вас зашарітись.

Часті дотики

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Ще один прийом пікапера — постійні дотики. Він буде намагатись поправити вам волосся, взяти за руку чи обійняти. Сильне прагнення до тактильності на початковому етапі знайомства вказує на те, що перед вами пікапер. Він не знає меж й намагається підчепити свою жертву на гачок у будь-який спосіб.

Хлопець дарує квіти дівчині на побаченні. Фото: Pexels

Фокус на сексуальність

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Часті й відверті розмови про інтим можуть говорити про те, що перед вами пікапер. Найімовірніше, ця ознака натякає на те, що чоловік бачить у вас лише один інтерес. Цей прийом створює ілюзію серйозних стосунків, але має на меті зовсім інше.

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