Как понять, что вы столкнулись с пикапером — убегайте прочь от этого мужчины

Мужчина общается с девушкой. Фото: Freepik

Мужчин-пикаперов называют настоящими охотниками на женщин. Они становятся все хитрее, опаснее и придумывают новые приемы, чтобы вскружить женщинам головы. Есть очевидные признаки, которые укажут вам на то, что вы столкнулись именно с пикапером.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Стремительное знакомство

Пикапер не стесняется подойти к женщине на улице, например, и сразу же засыпает ее комплиментами. Своим напором такие мужчины стремятся ошеломить жертву и очаровать ее с первых секунд знакомства. Они также быстро переходят на "ты", чтобы не терять ни секунды и сблизиться с женщиной.

Невыполнимые обещания

Многие думают, что пикапер исчезает из жизни жертвы сразу же, когда достигает своей цели. Однако на практике это не так. Часто такие мужчины держат женщину при себе годами. Они получают удовольствие от самого процесса соблазнения жертвы. Пикапер будет обещать вам прекрасную семейную жизнь, но рассматривает вас только как легкодоступный сексуальный объект.

Мужчина говорит с девушкой. Фото: Freepik

Вывод на эмоции

Пикапер будет провоцировать вас и выводить на эмоции. Он приложит для этого все усилия. Такой мужчина стремится увидеть вашу злость и ярость. Для этого он может попробовать ваши личные границы на прочность. Или же пикапер подстроит ситуацию, в которой вы будете чувствовать себя неудобно. Он будет торжествовать, если заставит вас зашариться.

Частые прикосновения

Еще один прием пикапера — постоянные прикосновения. Он будет пытаться поправить вам волосы, взять за руку или обнять. Сильное стремление к тактильности на начальном этапе знакомства указывает на то, что перед вами пикапер. Он не знает границ и пытается подцепить свою жертву на крючок любым способом.

Парень дарит цветы девушке на свидании. Фото: Pexels

Фокус на сексуальность

Частые и откровенные разговоры об интиме могут говорить о том, что перед вами пикапер. Скорее всего, этот признак намекает на то, что мужчина видит в вас только один интерес. Этот прием создает иллюзию серьезных отношений, но преследует совсем другую цель.

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