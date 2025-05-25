Как распознать газлайтинг — это может свести вашу психику с ума

Спор между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Газлайтинг — это очень опасная форма психологического насилия. Она заключается в том, что манипулятор стремится контролировать мысли жертвы, заставляя ее сомневаться в собственной адекватности. Такие отношения могут полностью уничтожить личность, поэтому важно распознать токсичного человека сразу.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как ведет себя классический газлайтер

Распознать газлайтера несложно. Для этого следует понимать, как он обычно ведет себя. Первым красным флажком могут стать слова, которые ставят под сомнение вашу адекватность. Например, газлайтер постоянно подчеркивает, что "ты что-то спутала", или же говорит, что "такого никогда не было". Хотя вы знаете, что это не так.

Кроме того, такой манипулятор придумывает обидные прозвища и пытается уколоть словами. Он постоянно подчеркивает то, что вы "хорошая актриса". Еще один признак, указывающий на газлайтинг — обесценивание чувств жертвы. В таких отношениях постоянно звучат манипуляции вроде "когда ты наконец повзрослеешь?".

Плохие отношения между парнем и девушкой. Фото: Freepik

Такое свое поведение газлайтер прикрывает заботой. Он часто говорит о том, что будто бы просто хочет помочь. Также такой манипулятор может обращаться за подтверждением к другим, чтобы и они указали на вашу неадекватность: "расскажите ей, как было на самом деле".

Распознать токсичные отношения — это лишь полдела. Важно завершить их, поскольку такой человек может полностью уничтожить вашу психику и сделать зависимой жертвой. И перевоспитать газлайтер точно не получится. Чтобы не попасть в его опасные сети, работайте над самооценкой, анализируйте собственные эмоции и чувства и не позволяйте манипулировать собой.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы свидетельствуют об эмоциональном насилии. Этого нельзя терпеть.

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