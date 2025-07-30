Странная привычка Дженнифер Энистон — неожиданный способ побороть страх

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Известная актриса Дженнифер Энистон призналась, что имеет панический страх полетов на самолете. Долгое время она не могла побороть его, однако метод все же нашелся. Звезде помогает всего одна странная привычка.

Об этом пишет "Radar Online".

Реклама

Читайте также:

Странная привычка актрисы Дженнифер Энистон

Американская знаменитость Дженнифер Энистон призналась, что имеет особый ритуал, который выполняет перед каждым вылетом. Эта привычка изменила ее путешествия и избавила от страха. Как отмечает актриса, каждый раз перед тем, как зайти на борт, она стучит по внешней стороне самолета и всегда ступает сначала правой ногой.

"Я так делаю на удачу. Не помню кто сказал мне так сделать, но это почему-то застряло у меня в голове", — призналась Энистон.

Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Актриса добавила, что обожает путешествовать, а страх полетов сильно ей мешал. Поэтому такая простая и немного странная привычка стала спасательным кругом для нее. Без своего ритуала Энистон ни за что не сядет на борт.

Но это не единственный метод, который использует знаменитость, чтобы побороть страх. Звезда также занимается медитациями перед путешествием. Это помогает расслабиться и выбросить из головы навязчивые мысли.

Напомним, ранее мы писали о том, какая привычка может вызвать серьезную болезнь.

Также мы рассказывали о том, какие утренние ритуалы всего за месяц изменят ваше тело.