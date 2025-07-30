Дивна звичка Дженніфер Еністон — неочікуваний спосіб побороти страх

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Відома акторка Дженніфер Еністон зізналась, що має панічний страх польотів на літаку. Довгий час вона не могла побороти його, однак метод все ж знайшовся. Зірці допомагає всього одна дивна звичка.

Про це пише "Radar Online".

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Дивна звичка акторки Дженніфер Еністон

Американська знаменитість Дженніфер Еністон зізналася, що має особливий ритуал, який виконує перед кожним вильотом. Ця звичка змінила її подорожі та позбавила страху. Як зазначає акторка, щоразу перед тим, як зайти на борт, вона стукає по зовнішній стороні літака й завжди ступає спершу правою ногою.

"Я так роблю на удачу. Не пам'ятаю хто сказав мені так зробити, але це чомусь застрягло в мене в голові", — зізналась Еністон.

Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Акторка додала, що обожнює подорожувати, а страх польотів сильно їй заважав. Тож така проста й трохи дивна звичка стала рятівним кругом для неї. Без свого ритуалу Еністон нізащо не сяде на борт.

Та це не єдиний метод, який використовує знаменитість, аби побороти страх. Зірка також займається медитаціями перед подорожжю. Це допомагає розслабитись й викинути з голови нав'язливі думки.

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