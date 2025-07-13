Как родители-нарциссы разрушают психику ребенка — правда, о которой молчат

Родители и ребенок. Фото: Freepik

Нарциссы зациклены на себе и постоянно требуют внимания. Если в паре оба имеют такое расстройство, то скандалы и ссоры им обеспечены. Их совместный быт напоминает войну за выживание. Однако как это влияет на ребенка, который растет в такой семье?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Когда оба партнера нарциссы, они не могут услышать друг друга. И мужчина, и женщина стремятся доказать свою правоту и получить признание. Они обвиняют, защищаются и требуют внимания. Однако что в этот момент происходит с ребенком?

Дети всегда перебирает на себя модель отношений родителей. В таких ситуациях ребенок учится тому, что любовь — это война. Для него становится очевидным, что любовь и ценность нужно постоянно доказывать.

Родители ссорятся при ребенке. Фото: Freepik

Когда родители ссорятся, ребенок не понимает слов. Он пропускает их мимо ушей, но чувствует напряжение, страх, агрессию, холод и отчаяние. Именно тогда формируется травма, которая остается на всю жизнь. Родители кажутся для ребенка эмоционально недоступными, а борьба за собственное "я" становится важной и для него.

Со временем ребенок выстраивает убеждение о том, что любви не существует. Есть только вечное соревнование за то, кто нужнее, ярче, сильнее. Вероятно, в будущем такая личность будет искать токсичные отношения, где будут эмоциональные качели.

Напомним, ранее мы писали о том, как не вырастить ребенка нарциссом.

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