Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Травма на всю жизнь — как на ребенка влияют родители-нарциссы

Травма на всю жизнь — как на ребенка влияют родители-нарциссы

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 10:36
Как родители-нарциссы разрушают психику ребенка — правда, о которой молчат
Родители и ребенок. Фото: Freepik
Ключевые моменты Как влияет на ребенка жизнь в семье нарциссов

Нарциссы зациклены на себе и постоянно требуют внимания. Если в паре оба имеют такое расстройство, то скандалы и ссоры им обеспечены. Их совместный быт напоминает войну за выживание. Однако как это влияет на ребенка, который растет в такой семье?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Как влияет на ребенка жизнь в семье нарциссов

Когда оба партнера нарциссы, они не могут услышать друг друга. И мужчина, и женщина стремятся доказать свою правоту и получить признание. Они обвиняют, защищаются и требуют внимания. Однако что в этот момент происходит с ребенком?

Дети всегда перебирает на себя модель отношений родителей. В таких ситуациях ребенок учится тому, что любовь — это война. Для него становится очевидным, что любовь и ценность нужно постоянно доказывать.

Як впливає на дитину життя в сім'ї нарцисів
Родители ссорятся при ребенке. Фото: Freepik

Когда родители ссорятся, ребенок не понимает слов. Он пропускает их мимо ушей, но чувствует напряжение, страх, агрессию, холод и отчаяние. Именно тогда формируется травма, которая остается на всю жизнь. Родители кажутся для ребенка эмоционально недоступными, а борьба за собственное "я" становится важной и для него.

Со временем ребенок выстраивает убеждение о том, что любви не существует. Есть только вечное соревнование за то, кто нужнее, ярче, сильнее. Вероятно, в будущем такая личность будет искать токсичные отношения, где будут эмоциональные качели.

Напомним, ранее мы писали о том, как не вырастить ребенка нарциссом.

Также мы рассказывали о том, как женщине понять, что она готова к появлению ребенка.

дети психология родители психологическое состояние нарциссизм
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации